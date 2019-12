Peter Spruyt over zijn asbestontslag in Mortsel: “Stad wil tonen dat ze straffeloos vakbondsafgevaardigden kan ontslaan”

Mortsel

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. Dit jaar won stadsarbeider en vakbondsafgevaardigde Peter Spruyt zijn rechtszaak tegen de stad Mortsel. Spruyt sleepte het stadsbestuur voor de rechtbank omdat hij naar eigen zeggen ontslagen werd omdat hij niet in een met loods met asbest wilde werken. De stad werd veroordeeld voor onrechtmatig ontslag en syndicale discriminatie. Komend voorjaar komt de zaak opnieuw voor, want de stad gaat in beroep.