Patisserie moet wijken voor immobiliën: Heylen Vastgoed opent nieuw kantoor in Mortsel Ben Conaerts

08 augustus 2020

20u15 0 Mortsel Mortsel krijgt er een nieuw vastgoedkantoor bij. In de Antwerpsestraat, in het pand waar jarenlang lekkernijen over de toonbank schoven bij Patisserie Verschueren, komt een nieuw kantoor van Heylen Vastgoed. Daarmee wil de vastgoedmakelaar de regio ten zuiden van Antwerpen nog beter bedienen.

Patisserie Verschueren was jaren in de Antwerpsestraat aanwezig, vlakbij het gerenoveerde gemeenteplein. Maar nu krijgt het pand met Heylen Vastgoed een nieuwe bewoner. Via deze vestiging wil de makelaar, die al tien andere kantoren heeft in de provincie Antwerpen, nog sterker aanwezig zijn in de regio ten zuiden van Antwerpen. De renovatiewerken aan het pand zijn zopas van start gegaan en als alles volgens plan verloopt kan het kantoor begin september de deuren openen.

“We merken een enorme toename in onze zoekersdatabase van kandidaat-kopers die in de rand van Antwerpen willen wonen”, zegt Yves Vervliet van Heylen Vastgoed. “Wanneer we in deze regio woningen of appartementen in onze portefeuille hebben, zijn deze vaak binnen de twee weken verkocht. De opening van een lokaal kantoor om de mensen hier nog beter en nog sneller van dienst te kunnen zijn, is dus een logische volgende stap.”