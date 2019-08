Parkili daagt Tom Waes uit voor Dodentocht 2020 ten voordele van Parkinsonpatiënten Sander Bral

12 augustus 2019

16u18 4 Mortsel Elf deelnemers van Parkili namen afgelopen weekend deel aan de Dodentocht in Bornem. De vzw zet zich in ten voordele van Parkinsonpatiënten. Net voor de start liep de delegatie Tom Waes tegen het lijf in Mortsel, druk in de weer met opnames voor het tweede seizoen van Undercover. “We hebben Tom uitgedaagd om volgend jaar mee te wandelen in onze naam en hij ging onmiddellijk akkoord!”

Parkili vzw is erin geslaagd de bekendste waaghals en avonturier van het land een uitdaging voor te schotelen die hij nog nooit is aangedaan. Blijkbaar heeft acteur en televisiegezicht Tom Waes nog nooit de Dodentocht gelopen. Aan de vooravond van de Dodentocht liepen leden van Parkili, die zelf ook deelnamen afgelopen weekend, Tom Waes toevallig tegen het lijf in Mortsel. Die was daar druk in de weer met het opnemen van een scène van het tweede seizoen van Undercover.

“We zijn gewoon op hem af gestapt in de hoop wat extra promo te kunnen meepikken voor onze vzw”, zegt de Mortselse Anneke Steurs van Parkili. “Tom was bijzonder toegankelijk en duidelijk begaan met de materie. Lydia Saelens van ons team, ook uit Mortsel, deed zelfs een kort interview met hem voor op onze website.”

Naar schatting lijden één op vijfhonderd Belgen aan Parkinson. Het gaat om een stoornis in de verbinding tussen de hersenen en de spieren. “Natuurlijk heb ik al van Parkinson gehoord, maar ik had geen idee dat zoveel mensen lijden aan de ziekte”, zegt Tom Waes. “Ik wist ook niet dat de ziekte al zo vroeg kan toeslaan. Lydia wist me te vertellen dat ze een negentienjarige kent met Parkinson. Dat is erg confronterend.”

Tom gaat uitdaging aan

“Parkili heeft me uitgedaagd om volgend jaar mee te wandelen met de Dodentocht, aangezien ik het dit jaar te druk had met opnames”, gaat Tom verder. “Als ik niet in het land ben, dan wandel ik sowieso mee. En anders stuur ik mijn vader, die is net naar Compostella gewandeld”, lacht de acteur.

Lydia legde aan Tom uit dat het belangrijkste voor Parkinsonpatiënten blijven bewegen is. Met de vzw beklom ze eerder al de Kilimanjaro (vandaar ook de naam ‘Parkili’), de hoogste berg van Afrika. Afgelopen weekend nam ze al de tweede keer deel aan de Dodentocht. “Ik heb jammer genoeg moeten opgeven”, zegt ze. “Ik voelde mij nochtans kiplekker en de tocht ging erg vlot. Jammer dat ‘Meneertje Parki’ zich weer kwam moeien”, lacht ze groen.

Drie van de elf lopers voor Parkili waren van Levensloop Edegem, waar Parkili een soort van uitwisseling mee heeft. Binnenkort nemen nemen de leden van Parkili deel aan de Levensloop ten voordele van de strijd tegen kanker. Parkili is een vzw met hoofdzetel in het West-Vlaamse Kortemark. De organisatie zet in op drie luiken. Het laten bewegen van patiënten, onwetendheid en onbegrip tegenover de ziekte de wereld uithelpen en onderzoek naar behandeling en zorg.

Meer info over de organisatie op de website van Parkili.