Over één jaar verhuizen 150 politiemedewerkers naar nieuw gebouw in Drabstraat Sander Bral

04 oktober 2019

16u08 0 Mortsel De eerste symbolische steen van het nieuwe politiecommissariaat van de zone Minos is gelegd. Het huidige commissariaat aan het stadhuis in Mortsel is verouderd en intussen veel te klein geworden voor de volledige politiezone. Over een jaar verhuizen alle politiediensten naar het nieuwe gebouw in de Drabstraat.

Deze week kwamen de korpschef van de lokale politiezone Minos (Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wijnegem, Wommelgem), de vijf burgemeesters, de korpsleiding, politieraadsleden, de architect en aannemer samen aan het nieuwe politiegebouw in de Mortselse Drabstraat voor de eerste steenlegging. Symbolisch, althans, want de effectieve eerste steen, ligt er al eventjes. De werken aan het nieuwe gebouw zijn al even bezig en schieten goed op.

Het oude politiegebouw in Mortsel is veel te klein en erg verouderd waardoor ook de dienstverlening niet optimaal meer was. Ook in de andere gemeenten van de politiezone is er nood aan betere huisvesting. Volgend jaar verhuizen 150 politiemedewerkers zoals interventie, recherche, slachtofferhulp en administratie naar de Drabstraat. Er komen ook vijf celplaatsen in het nieuwe gebouw voor tijdelijke opsluiting en een ondergrondse parking. Elke gemeente van de zone Minos blijft ook een wijkkantoor behouden.