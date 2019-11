Oppositiepartij Groen gaat goedgekeurde ideeën zelf realiseren: “Naast de gemeenteraad is er nu ook de Gemeentestraat” Sander Bral

27 november 2019

15u20 7 Mortsel Naast de gemeenteraad gaat oppositiepartij Groen zich ook actief inzetten in de ‘Gemeentestraat’. Daarmee wil de partij eigen voorstellen die werden goedgekeurd op de gemeenteraad sneller uitvoeren maar ook wijkbevragingen doen, tramhaltes poetsen en andere acties voor een betere stad.

Met 22% van de stemmen haalde Groen in oktober 2018 acht van de 29 zetels in de Mortselse gemeenteraad. “Jammer genoeg zitten we in de oppositie”, klinkt het. “Maar we hebben veel actieve leden die zoveel meer kunnen doen dan enkel het bestuur te controleren en voorstellen te doen op de gemeenteraad. Daarom lanceren we nu de Gemeentestraat.”

Wijkbevraging

“Daarin willen we onze eigen voorstellen die op de gemeenteraad goedgekeurd werden maar na redelijke tijd nog niet werden uitgevoerd, zelf uitvoeren. Een helpende hans voor het stadsbestuur dus. Verder doen we wijkbevragingen zoals de vraag over welke winkels, zitbanken, diensten in de wijken ontbreken. Met een kuisploeg zullen we ook de haltes van de tramlijn regelmatig onderhouden.”

De eerste actie van de Gemeentestraat is het realiseren van een goedgekeurd voorstel van gemeenteraadslid Jitse Born tijdens de gemeenteraad van mei dit jaar. “Het goedgekeurde ‘Vindhek’ voor verloren voorwerpen in en rond Fort 4 is er na zes maanden nog steeds niet gekomen. Daarom realiseren we het zelf.”

Sluikstort

Groen Mortsel installeerde het Vindhek woensdagmiddag aan het fort. Zonder toelating gaat dat theoretisch over sluikstorten op openbaar domein. Daarom werd het hek verplaatst naar winterbar Brial aan de shelter van het fort, met goedkeuring van de uitbaters.

Meer over Gemeentestraat

politiek

Groen