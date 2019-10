Opnieuw & Co gaat nu ook audiovisueel materiaal van stad verhuren Sander Bral

31 oktober 2019

11u18 0 Mortsel Het stadsbestuur van Mortsel en sociale tewerkstellingsbedrijf Opnieuw & Co hebben elkaar opnieuw gevonden. Vanaf januari zal Opnieuw & Co de uitleendienst van de stad overnemen en praktisch vormgeven. Het gaat om audiovisueel materiaal voor scholen, buurtcomités en erkende verenigingen.

Dat het stadsbestuur hiervoor beroep doet op Opnieuw & Co is geen verrassing. Sinds 2017 verhuurt het sociale tewerkstellingsbedrijf het feestmateriaal van Mortsel. “Een samenwerking die goed verloopt”, klinkt het bij de stad. “Voor een zacht prijsje kan je niet enkel terecht voor het feestmateriaal van de stad zoals tafels en stoelen maar ook voor herbruikbare materialen van Opnieuw & Co zoals glazen, borden en bestek.”

Vanaf midden januari 2020 wordt dat aanbod dus uitgebreid met audiovisueel materiaal dat werd onderverdeeld in zeven sets met aangepaste tarieven. Ook nieuw zijn herbruikbare bekers, die zijn gratis mits het betalen van een waarborg.

Vanaf 1 december tot 15 januari is er een overgangsperiode om het materiaal te verplaatsen naar Opnieuw & Co. In die periode kunnen verenigingen en scholen geen beroep doen op de uitleendienst.