Mortsel

In Mortsel en Wilrijk haalt iedereen opgelucht adem nu Ilias gezond en wel terug is . Zo ook in het OLVE College in Edegem, waar de jongen school loopt. “We waren van het eerste moment bij de zoekacties betrokken. Als dit verhaal dan zo’n ontknoping kent, is dat geweldig”, zegt Morgan Chaumet, de klastitularis van Ilias.