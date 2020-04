Ook slechtvalken Agfa-Gevaert blijven in hun kot: deze week drie geboortes verwacht (en je kan het live meemaken) Sander Bral

08 april 2020

12u04 0 Mortsel Het is deze week uitkijken naar drie nieuwe slechtvalkkuikens die op elk moment geboren kunnen worden in de nestkast bovenaan de zeventig meter hoge schoorsteen van Agfa-Gevaert in Mortsel. Al sinds 2007 komen mama en papa slechtvalk elk jaar terug naar Mortsel voor het broedseizoen. De geplande werken aan de schoorsteen worden voor de roofvogels uitgesteld.

In samenwerking met Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de stad Mortsel installeerde Agfa-Gevaert in 2017 een webcam om het wel en wee van het koppel slechtvalken dat er nest, op de voet te volgen. In 2002 werd de nestkast geplaatst en een jaar later werden de eerste sporen van bewoning gevonden. In het voorjaar van 2007 eigende een koppel slechtvalken zich het nest toe en sindsdien keren ze elk jaar terug voor het broedseizoen. Ze legden in al die tijd al 49 eieren waaruit 31 jongen werden geboren. Eén van de kuikens viel uit het nest en overleefde het niet.

Erkend monument

Normaal gezien werd de schoorsteen van Gevaert, erkend als monument, deze periode gerestaureerd. Daarom installeerde het bedrijf voor dit broedseizoen een tijdelijke nestkast op een andere plek. “Ondanks onze inspanningen wilde het slechtvalkenkoppel niet verhuizen en bleven ze postvatten op de schoorsteen”, klinkt het bij Gevaert. “Daarom werd beslist om de geplande renovatiewerken aan de schouw uit te stellen tot na het broedseizoen. De nestkast op de schoorsteen werd dan ook opnieuw toegankelijk gemaakt en een half uur later zat er al een slechtvalk in.”

Zowel mama als papa slechtvalk zitten zoals de rest van de wereld nu al enige tijd in hun kot. Echt stil hebben ze daar niet gezeten want ze verwachten drie jongen op dit moment. Verwacht wordt dat de slechtvalkkuikens eind deze week geboren worden en zoals de voorgaande jaren uitvliegen aan het einde van mei.

Volg het lief en leed van de familie slechtvalk via deze livestream.