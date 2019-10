Ook Mortsel gaat verkeer intensiever tellen dankzij cameraatjes van Telraam Sander Bral

23 oktober 2019

16u31 0 Mortsel Na steden als Antwerpen, Gent en Leuven wil ook Mortsel zich aansluiten bij Telraam. Telraam ontwikkelt kleine camera’s voor geïnteresseerde overheden en burgers om het verkeer te tellen. Op vraag van gemeenteraadslid Yannick Van den Broeck (N-VA) zal het stadsbestuur enkele cameraatjes aankopen.

Momenteel gebeuren verkeerstellingen in Mortsel nog met eigen meetmateriaal of door de politie wat slechts momentopnames oplevert. Het initiatief van Telraam brengt daar verandering in. Telraam biedt telcamera’s aan aan burgers, verenigingen en overheden die het verkeer in straten willen monitoren. Telraam heeft momenteel zo’n 330 camera’s actief verspreid over heel het land. De resultaten kunnen geraadpleegd worden op de website van Telraam.

“Daardoor kunnen we voor het eerst structurele gegevens over de intensiteit en snelheid van het verkeer in bepaalde straten hebben”, zegt Yannick Van den Broeck (N-VA). “Daarom vroeg ik aan mobiliteitsschepen Steve D’Hulster (sp.a-I Love Mortsel) of de telcameraatjes ook in Mortsel ingezet kunnen worden.”

Grote vraag

“We krijgen dikwijls vragen van burgers die het verkeer in hun straat zien toenemen en ons vragen om tellingen uit te voeren”, reageert D’Hulster. “Wat erg omslachtig is op dit moment, we zullen enkele telraamcamera’s aankopen om in te zetten in een aantal teststraten. Indien de testen succesvol en nuttig blijken, kan er ingestapt worden in een ruimer project van Telraam. Dat wordt bekeken in de meerjarenplanning.”

“Uiteindelijk moet het de bedoeling zijn om beleidsmaatregelen aan de verzamelde gegevens te koppelen”, besluit Van den Broeck.