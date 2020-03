Ook in Mortsel algemeen platform voor inwoners die elkaar kunnen helpen tijdens coronacrisis Sander Bral

18 maart 2020

17u04 1 Mortsel Het stadsbestuur heeft het platform ‘Mortsel Helpt’ in het leven geroepen voor mensen die hulp nodig hebben tijdens de huidige crisis en vrijwilligers die hun hulp willen aanbieden. Via www.mortsel.be/mortselhelpt kunnen inwoners die elkaar kunnen helpen elkaar snel vinden.

“We hebben geen glazen bol om te voorspellen hoe de huidige coronacrisis zal evolueren”, klinkt het bij het stadsbestuur van Mortsel. “Wat we wel weten is dat we er meer dan ooit voor elkaar moeten zijn. Daarom hebben we dit platform opgericht.”

Omwille van de geldende maatregelen groeit net zoals in andere Vlaamse steden en gemeenten ook in Mortsel de vraag naar hulp. “Via een centraal platform willen we iedereen die het nodig heeft zo goed mogelijk helpen. Het gaat dan om inkopen te doen van voeding en levensmiddelen, medicijnen ophalen bij de apotheek, hulp bij huisdieren en andere praktische diensten. Maar even goed starten we ook een babbellijn voor wie eenzaam is of ongerust.”

Op ons platform zijn burenkaartjes ter beschikking die zelf gepersonaliseerd en geprint kunnen worden. “Op die manier kunnen buren eenvoudig en dichtbij duidelijk maken waar ze met wat willen helpen.”

