Nieuwkomer op zesde Mortsel Leeft!: Streethappening in Pieter Reypenslei Sander Bral

19 juni 2019

14u38 0 Mortsel Mortsel feest zich dit weekend alweer de zomer in met Mortsel Feest!. Handelaars en horeca brengen hun aanbod extra onder de aandacht van het Gemeenteplein tot het Stadsplein. Nieuw op de zesde editie van Mortsel Feest! is de Streethappening in de Pieter Reypenslei.

“Het Stadsplein wordt het hele weekend lang een luilekkerland voor gevorderden”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Je proeft er wat Mortsel op culinair vlak te bieden heeft. Slenter langs de kramen, je neus achterna. Je vindt er lekkers voor groot en klein. Nieuw dit jaar is een plek voor kinderen om te spelen.”

Nog nieuw is de Streethappening in de Pieter Reypenslei. “Gezellige kraampjes, een podium voor livebandjes, een draaimolen en veel winkelplezier. Dat maakt van deze gezellige winkelstraat, die voor de gelegenheid volledig autovrij is, een echte beleving.”

Het laatste jaar zijn er zeven nieuwe winkels bijgekomen in de Statielei. Het lokale handelsleven in Mortsel, dat al enkele jaren onder druk staat, lijkt daarmee terug in opmars. “Ook in de Statielei worden bezoekers extra in de watten gelegd en zijn de winkels ook op zondag geopend. Je doet er leuke koopjes en loopt er straatanimatie tegen het lijf.”

100% Zelfgemakrt, de Boekenmarkt en de vele kermiskramen zijn intussen klassiekers op Mortsel Feest!, ze keren voor de zesde editie ook terug. Het stadsbestuur raadt aan om met de fiets te komen. Wie toch met de wagen komt, parkeert het beste in de ondergrondse parking onder het Stadsplein.