Nieuwe thuis voor Mortselse sportclubs in Sporthaven Sander Bral

02 september 2019

16u58 1 Mortsel Het sportleven in Mortsel heeft een sterke boost gekregen. Afgelopen weekend werd het nieuwe sportgebouw Sporthaven feestelijk geopend met dans en een wedstrijdje voetbal tegen het stadspersoneel. Twee voetbalploegen, een tennisclub, een base- en softballclub en twee dansgezelschappen hebben daarmee een nieuwe thuis gevonden.

Cantincrode vzw en VC Mortsel Oude-God waren al langer gehuisvest aan het Sportlandschap, maar met het pas opgetrokken gebouw Sporthaven maken ook VK Helderhoek en base- en softballclub Mortsel Stars de oversteek naar de site. Ook de dansers van Kinemusikei en Capoeira Antwerpen, dat een afdeling start in Mortsel, zijn vanaf nu te vinden in Sporthaven. Naast de vaste gebruikers is het nieuwe gebouw ook beschikbaar voor losse sporters. “Dat kunnen andere verenigingen zijn of g-sporters, buurtcomités, scholen of een gewoon een groepje vrienden die een voetbalterrein met kleedkamers willen huren”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“Het moderne en multifunctionele sportgebouw ligt in de groene omgeving van het Sportlandschap en werd ontworpen op maat van de sportclubs”, klinkt het verder. “De setting nodigt uit tot samenwerking tussen verschillende verenigingen en overheen verschillende sportdisciplines. Al dit moois werd opgetrokken door het autonoom gemeentebedrijf AGB Mortsel patrimonium en vrije tijd, met financiële steun van Sport Vlaanderen.”

“In Mortsel willen we sport- en recreatievoorzieningen op bovenlokaal niveau”, benadrukt schepen Koen Dehaen (N-VA), voorzitter van het AGB patrimonium en vrije tijd. “Onze stad ligt dan ook in de drukbevolkte regio van de zuidrand van Antwerpen. Met Sporthaven gaan we resoluut voor een ruime invulling met een diversiteit aan sportdisciplines.”

Sporthaven is een ontwerp van het Borgerhoutse bureau import.export Architecture. Op het gelijkvloers bevinden zich vier scheidsrechterkleedkamers en achttien kleedkamers met douches. Boven zitten de cafetaria’s voor de voetbalclubs die hun thuiswedstrijden op het Sportlandschap spelen. Die worden omringd door grote terrassen met goed uitzicht naar de omliggende sportvelden om wedstrijden van op afstand te kunnen volgen. Door de grote raampartijen kunnen supporters ook van binnen alle trainingen en matchen bekijken. Nog op de bovenverdieping bevindt zich een danszaal met een zwevende houten vloer met spiegelwanden voor dansverenigingen, capoeira, yoga, ballet, tai chi en andere dans- en vechtsporten.

Rond het gebouw werd zo veel mogelijk met groen elementen gewerkt voor een goede integratie met het omliggende Sportlandschap. Momenteel wordt er nog aan de parking gewerkt, binnenkort zal er plaats zijn voor 140 wagens. Er zijn ook voldoende fietsenstallingen voorzien. Het Sportlandschap telt nu vier natuurgrasvelden, één kunstgrasveld, tennisvelden, een beachvolleyterrein en een multifunctioneel kunstgrasveld.

“Met de komst van Sporthaven willen we sportaccomodatie concentreren en versnippering van de ruimte tegengaan”, besluit het stadsbestuur. “Mortsel is duidelijk een stad die inzet op vrijetijdsbeleving en sport.”