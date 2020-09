Nieuwe partij Pro-Mortsel maakt standpunten bekend: “Transparantie is de sleutel, mensen moeten weten wat er met hun belastinggeld gebeurt” Sander Bral

18 september 2020

09u16 4 Mortsel Het woord is eruit. Donderdagavond werd fractievoorzitter Naranjo Decamps ingelicht dat vier leden van Mortsel leeft! Het woord is eruit. Donderdagavond werd fractievoorzitter Naranjo Decamps ingelicht dat vier leden van Mortsel leeft! de partij verlaten en Pro-Mortsel oprichten , met quasi hetzelfde programma, maar zonder Decamps. Naast inzetten op lokale economie, behoud van groen, inclusiviteit en veiligheid is transparantie het belangrijkste programmapunt.

Naast het argument dat voorzitter Naranjo Decamps nauwelijks aanwezig zou zijn op vergaderingen en andere afspraken van Mortsel leeft!, willen de vier leden van de nieuwe partij Pro-Mortsel vooral afstand nemen van de vijandige stijl die Decamps aanhoudt op gemeenteraden. Het gaat dus over een stijlbreuk, en niet zozeer om politieke inhoud. Want naast een logo in quasi dezelfde kleur heeft Pro-Mortsel ook gelijkaardige standpunten als Mortsel leeft!.

Transparantie

Open en transparante communicatie is het belangrijkste voor Pro-Mortsel. “De renovatie van het Stadhuis is daar een goed voorbeeld van”, zegt kersvers fractieleider Michiel Tisson. “De werken liggen daar alweer stil, de budgetten zijn totaal niet transparant, wanneer gaat het daar eindelijk klaar zijn? Hoeveel gaat het de Mortselaar kosten? Niemand weet het, hoe zit het met dat dossier? Wij eisen een website van de stad waarop je alle werken in Morstel kan volgen, zowel de plannen, als de timing, als de budgetten. Dat geldt niet enkel voor de renovatie van het Stadhuis maar ook voor de nutswerken of andere kleine ingrepen voor je deur of achter je hoek.”

Tram 7

Op vlak van mobiliteit wil Pro-Mortsel in samenwerking met de buurgemeenten alle mogelijkheden onderzoeken om doorgaand verkeer te weren uit de stad en voor verplaatsingen onder de vijf kilometer, wil de partij iedereen richting fiets- of voetpad krijgen. De partij wil indien nodig grotere budgetten uittrekken voor mobiliteit en is absoluut voor het behoud van tram 7.

De geringe open ruimte die Mortsel nog heeft moet gevrijwaard worden volgens Pro-Mortsel. “Wanneer een locatie een herbestemming krijgt, moet die op een kwaliteitsvolle manier ingevuld worden met oog voor het milieu, energiebesparing en in harmonie met de omgeving.”

Bruisende stad

Voorzitter Tisson wil dat Mortsel zich opnieuw meer als winkelstad profileert. “Hoewel er de laatste jaren enkele leuke initiatieven zijn genomen zien we toch vooral veel zaken verdwijnen in onze stad. Daarom hebben we een stadsmanager nodig die voeling en kennis van zaken heeft en strategisch kan meedenken. We moeten ons licht opsteken in andere centrumsteden die voor dezelfde uitdagingen hebben gestaan. Ook onze evenementen, zoals de braderij en jaarmarkt, zijn aan een make-over toe.”

Pro-Mortsel wil een groter en breder cultuuraanbod. “Ook met grotere namen op de affiches”, zegt Tisson. “Op die manier kunnen we de Mortselaar de kans geven om dicht bij huis naar zo’n optreden of tentoonstelling te gaan. Tegelijkertijd kunnen we mensen van buiten Mortsel ook naar hier halen om ze onze stad op een andere manier te laten ontdekken.”

Verder wil de partij ook meer kunst in het straatbeeld, het optimaal ondersteunen van sportclubs en verenigingen en een properdere stad met een beter afvalbeleid.

Veiligheid

Pro-Mortsel springt ook op het stokpaardje van rechtse partijen: veiligheid. “Wijkagenten moeten beter en sneller aanspreekbaar zijn en buurtinformatienetwerken (BINs) moeten geoptimaliseerd worden zodat ze nog een beter resultaat geven. Elke vorm van criminaliteit moet maximaal worden uitgebannen.”

“Niet met een overvloed aan camera’s, maar wel op plaatsen waar het ’s nachts gevaarlijk kan zijn of aan fietsenparkings”, gaat Tisson verder. “Geweld tegen hulpverleners, stadsmedewerkers, politie en leerkrachten kan niet door de beugel en moet daarom zwaarder bestraft worden.”

Investering

“Jong of oud, arm of rijk, Belg of niet. Wanneer je in Mortsel woont, hoor je erbij”, benadrukt de partij. “Niemand slaapt op straat en iedereen heeft recht op basisbehoeften. Huisvesting, kinderopvang, werkbegeleiding, scholing en bemiddeling. Het zijn enkele voorbeelden waarop in te zetten om elke Mortselaar te kunnen helpen. Inburgering loont en moet aanzien worden als een investering die op termijn zal renderen.”

Pro-Mortsel bestaat momenteel uit vier leden, waarvan twee in de gemeenteraad en vanaf 2022 ook één in de raad van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. In 2024 komt de partij mogelijk voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen.