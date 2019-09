Nieuw woonproject met openbaar groen voor site De Perenpit, Groen hekelt “gebrek aan participatie” Sander Bral

28 september 2019

11u30 0 Mortsel Het is definitief duidelijk wat er met de site van de voormalige kleuterschool De Perenpit gaat gebeuren. Het stadsbestuur gaat voor een stadsinbreiding met een cohousingproject en 26 woningen. Een derde van de site zal dienst doen als buurtpark. Oppositiepartij Groen had gehoopt op meer gemeenschappelijke ruimte en hekelt dat het stadsbestuur niet naar de wensen van de buurtbewoners luisterde.

Sinds de verhuis van de kleuters naar de nieuwe Parkschool in 2017 staat de site tussen de Eduard Arsenstraat en de Van Peborghlei in Mortsel leeg. Aan die leegstand komt binnenkort een einde. De huidige ommuurde en volledig verharde schoolterreinen gaan tegen de grond en zullen plaats maken voor een buurtpark met 26 nieuwe wooneenheden en een cohousingproject. Fietsers en voetgangers vinden een doorsteek door de bouwblok. Het ontwerp werd deze week goedgekeurd op de gemeenteraad.

“Joker”

“Er komt een appartementsgebouw met loggia’s en een arcade, verder zijn er vier rijwoningen en starterswoningen die het plein flankeren”, zegt Koen Dehaen (N-VA), schepen voor stadsprojecten. “De joker van het project is een cohousinggebouw met collectieve ruimtes en op de begane grond een gedeelde collectieve tuin. Onder de gebouwen komt een ondergrondse parking voor de nieuwe bewoners. Bovengronds zal er genoeg parkeergelegenheid zijn voor fietsen. De robuuste gebouwen zorgen samen een uitgekiende technische uitrusting voor een hoge duurzaamheid.”

Tegenstand

Er werd eerder al geprotesteerd door oppositie en buurtbewoners tegen de plannen van het nieuwe bouwproject. PVDA wilde een wijkgezondheidscentrum op de site en de buurtbewoners, met leden van Groen, wilden meer gemeenschappelijke ruimte voor buurtactiviteiten. Beide partijen vinden dat de stad te weinig rekening hield met de wensen van de buurt.

“Er is nu een gemeenschapsruimte van dertig vierkante meter voorzien, in de vorm van een taartpunt dan nog, op zo’n oppervlakte kan je met de buurtbewoners weinig of niks organiseren”, zucht Nadia Saouti, gemeenteraadslid voor Groen. “Ook werd het definitief ontwerp al ter goedkeuring voorgelegd voor de tweede bewonersvergadering had plaatsgevonden, die nochtans in het bestek werd vastgelegd. Participatie heeft nog maar eens de smalste invulling gekregen, een gemiste kans voor Mortsel. We hebben zelf een bevraging gedaan van welke mogelijkheden de buurtbewoners in de site zagen. De resultaten daarvan heeft het bestuur netjes van tafel geveegd zonder er een blik naar te gunnen.”

Groen feliciteert wel het architectenteam achter het woonproject. “We zien een hedendaags project waarbij nieuw, openbaar groen wordt gecreëerd. Dat kunnen we enkel maar aanmoedigen.”

Woensdag volgt er een buurtvergadering waarbij het stadsbestuur de plannen verder zal toelichten om 20.00 uur in zaal ’t Parkske.