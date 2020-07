Nieuw Mortsels streekproduct gin ‘Klein-Zwitserland’: “Om prachtig natuurreservaat én onze stad te promoten” Sander Bral

03 juli 2020

10u45 0 Mortsel Hondsdraf. Sleedoorn. Heermoes. Het zijn maar enkele van de kruiden die je in het Mortselse natuurreservaat Klein-Zwitserland én voortaan ook in de gelijknamige gin kan terugvinden. Ondernemer Michiel Tisson liet zich tijdens de lockdown inspireren door het mooiste stuk groen van de stad en presenteert nu zijn eigen sterkedrank die meteen werd opgenomen in de streekproductengids van Streekvereniging Zuidrand. “Vrij kruidig met een gepeperde toets maar een erg zachte afdronk.”

Nadat Klein-Zwitserland begin dit jaar officieel werd erkend als beschermd natuurreservaat wordt het stuk groen beheerd door Natuurpunt nu ook geëerd met een gelijknamige gin. Ondernemer Michiel Tisson van restaurants Tisson en Rocco deed naar eigen zeggen inspiratie op tijdens de lockdown. “Ik ging regelmatig wandelen in Klein-Zwitserland”, herbeleeft Michiel. “Een zaligheid middenin de stad, tussen de ongerepte natuur van kruiden en planten. Ik wilde de gin eerst koppelen aan mijn restaurants, zoals vele zaken doen tegenwoordig. Maar waarom enkel op je eigen winkel focussen als je heel de stad kan promoten?”

Spicy

De gin wordt gestookt bij Sterkstokers in Hoogstraten en bevat enkel inheemse kruiden en planten die groeien op Klein-Zwitserland. “En dat zijn er veel”, benadrukt Michiel. “We hebben voor een mix gekozen van brandnetel, hondsdraf, sleedoorn - familie van de meidoorn wat ook een straatnaam in Mortsel is -, heermoes en grote klit. Dat resulteert in een vrij kruidige gin met een spicy toets, maar de afdronk is heel lang en zacht. Puur te drinken voor liefhebbers maar geen heiligschennis om te mixen met bijvoorbeeld tonic. Integendeel”, lacht Michiel.

Streekproductengids

Behalve in zijn eigen restaurants is de gin momenteel verkrijgbaar in Mortsel bij vishandel Steloy, kaaswinkel Côté Sud en slagerij Goeminne. In Antwerpen kan je de gin kopen bij kaasaffineurs Van Tricht aan brouwerij De Koninck. Het product is inmiddels ook opgenomen in de streekproductencatalogus van Streekvereniging Zuidrand, naast onder andere bieren van De Mortselarij en het Oude Godje maar ook de Mortselse kraker, kibbeling, chouke, djeuke, macaron en zelfs Mortselse frisco. Binnen het half jaar wil Michiel naast de gin ook een elixir ter ere van Klein-Zwitserland op de kaart zetten.

Lokale economie

Mortsels schepen voor lokale economie, Ilse Lacante (N-VA), is erg enthousiast om het nieuwe Mortselse streekproduct. “Ik vind het bijzonder hoe ondernemers creatief aan de slag zijn gebleven tijdens de lockdown. Of dat nu gaat om een geïmproviseerde takeaway of webshop, een reddingslijn of eender welke manier om in beeld te blijven, ik heb dat enorm aangemoedigd, en nog steeds. Na onze resem erkende streekproducten is deze gin een mooie aanvulling. Ik vind het een schitterend initiatief.”

Verzoening

Daarmee lijken de plooien tussen Ilse Lacante en Michiel Tisson, politiek actief bij Mortsel Leeft!, ietwat glad gestreken. In het verleden lagen de ondernemer en de schepen voor lokale economie regelmatig in de clinch, met als hoogtepunt de discussie over de schaatspiste in Mortsel.

Wat een beetje alcohol al niet kan verwezenlijken.