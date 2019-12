Exclusief voor abonnees Neckermann Mortsel blikt terug op heropening na faillissement Thomas Cook: “Trouwe klanten vinden weg meteen terug” Sander Bral

18 december 2019

14u57 1 Mortsel Een donderslag bij heldere hemel. Op 23 september kon de Britse reisorganisatie Thomas Cook zijn financiële verplichtingen niet meer nakomen en draaide het bedrijf failliet. Wereldwijd stonden 21.000 jobs op de helling. Ook in België moesten 91 winkels van Neckermann sluiten, dat deel uitmaakte van Thomas Cook. Intussen werd Neckermann overgenomen door de Spaanse vliegmaatschappij Wamos en openden 62 Neckermann-winkels in ons land terug de deuren. Zo ook in Mortsel: “Heropening uit passie voor toerisme en loyaliteit naar mijn klanten.”

Eind september kregen de 91 Belgische winkelmanagers van Neckermann het faillissement van Thomas Cook te horen via het hoofdkantoor van Neckermann. “Dat nieuws sloeg als een bom in”, herbeleeft Geertrui Eeckhout (54) uit Hoboken van het filiaal aan de Mortselse Mechelsesteenweg. “Niemand had dat zien aankomen omdat we wisten dat de financiële situatie in België gezond was, we hadden geen idee van wat er in het Verenigd Koninkrijk aan het gebeuren was, het ging om een donderslag bij heldere hemel. Ons Antwerps team was volledig van de kaart.”

