Na PVDA wil nu ook Groen wijkgezondheidscentrum in Mortsel: “Mensen met weinig geld stellen nog al te vaak doktersbezoeken uit” Sander Bral

04 december 2019

17u16 0 Mortsel Oppositieraadslid Sara Waelbers (Groen) vraagt aan het stadsbestuur om de mogelijkheid van een wijkgezondheidscentrum in Mortsel te onderzoeken. Volgens Waelbers is de kwaliteit van de dienstverlening van zo’n centrum met forfaitair betalingssysteem beter. Schepen voor zorg en gezondheid, Gitta Vanpeborgh (sp.a), spreekt dat tegen: “Vele wijkgezondheidscentra zijn verlieslatend en hebben permanent nood aan subsidies.”

“Volgens rapporten van de Europese Commissie en van het Vlaams Netwerk tegen Armoede stellen mensen die zorg nodig hebben dat steeds uit om financiële redenen”, stelde Sara Waelbers van Groen op de laatste gemeenteraad. “Het gaat dan vooral over mensen met lage lonen, pensioenen of uitkeringen. Die mensen stellen doktersbezoeken uit, ook voor hun kinderen. Tandartsen en psychologen zijn onbetaalbaar. Ook in Mortsel is het aantal leefloners de laatste jaren enorm gestegen, wat doet vermoeden dat ook in onze stad meer en meer mensen gezondheidszorg noodgedwongen uitstellen.”

Forfaitair systeem

“Een wijkgezondheidscentrum haalt die financiële drempel weg omdat het werkt met een forfaitair systeem van financiering”, gaat Waelbers verder. “Iedere maand krijgt zo’n centrum een vast budget om voor haar patiënten te zorgen. Een ander groot voordeel is dat zo’n centrum een heel zorgteam in huis heeft dat nauw samenwerkt. Zo krijgen de patiënten een brede zorg aangeboden net zoals de wijkgezondheidscentra in onder andere Antwerpen en Lier.”

Geen middelen

“Ik ben fan van gezondheidscentra maar naast de positieve elementen moeten we ook stilstaan bij een aantal kanttekeningen en knelpunten”, reageert Gitta Vanpeborgh (sp.a), schepen voor zorg en gezondheid. “Niet alle wijkgezondheidscentra zijn zelfbedruipend en moeten naast federale en Vlaamse subsidies vaak op zoek naar aanvullende middelen. Het algemene tekort aan huisartsen is bovendien een feit, wat het voor de centra ook moeilijker maakt om ze te vinden.”

Eerstelijnszone Zuidoostrand Antwerpen

“Het gegeven dat wijkgezondheidscentra logischerwijs opgericht worden in kwetsbare buurten, maakt dat patiënten doorgaans meer zorg behoeven”, gaat de schepen verder. “Het forfaitair betalingssysteem kan er op termijn toe leiden dat sommige mensen uitgeblust raken. Ik heb me in ieder geval geëngageerd om in te gaan op de vraag van Groen en de piste verder te onderzoeken, maar dan wel in het kader van de Eerstelijnszone Zuidoostrand Antwerpen omdat alle betrokken disciplines er rond de tafel zitten zodat het in een bredere regio bekeken kan worden. Mortsel beschikt immers niet over de oppervlakte en de middelen van een centrumstad.”

De Regent

“Onderzoek toont net aan dat de kwaliteit met een forfaitair betalingssysteem idem blijft en zelfs beter kan zijn”, pareert Waelbers. Groen-gemeenteraadslid Sven Cooremans bevestigt dat: “Als psycholoog werk ik iedere maandag in het wijkgezondheidscentrum De Regent in de Antwerpse Seefhoek, in een team dat heel gedreven en verre van uitgeblust is”, benadrukt Cooremans. “Het enthousiasme van die mensen werkt erg aanstekelijk. De wijze van financiering, het forfaitair systeem, zorgt er trouwens voor dat ze net heel resultaatgericht werken. Ik nodig de schepen uit op werkbezoek in De Regent om dat met haar eigen ogen te zien.”

Schepen Vanpeborgh laat weten enthousiast in te gaan op de uitnodiging van raadslid Cooremans.

Oppositiepartij PVDA roept al jaren om een wijkgezondheidscentrum in Mortsel, één waarin inwoners gratis naar de huisarts kunnen gaan. PVDA zag in de voormalige kleuterschool De Perenpit de perfecte locatie. Eind september werd bekend dat De Perenpit zal omgevormd worden tot een groen woonproject met 26 wooneenheden en een cohousingproject.