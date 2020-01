Na Meerminne heeft nu ook De Populier eigen buurtrestaurant: “Een huis én thuis voor de buurt” Sander Bral

23 januari 2020

10u28 0 Mortsel Na de Meerminne heeft nu ook de Guido Gezellelaan in Mortsel zijn eigen buurtrestaurant. Het dienstencentrum De Populier is omgebouwd tot buurtontmoetingsplaats De Populier, Resto & Huis. “Voor een mooie prijs de benen onder tafel schuiven, met een gezellige babbel erbovenop? Of gewoon de krant komen lezen? Een huis én thuis voor de buurt.”

Woensdag werd het vernieuwde dienstencentrum De Populier met restaurant en ontmoetingsplaats feestelijk geopend. “In Mortsel is het concept van een buurtrestaurant al goed ingeburgerd”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Zo verwelkomt De Plataan in woonzorgcentrum Meerminne iedere middag een kleine tweehonderd mensen voor een lekkere en gezonde maaltijd aan een betaalbare prijs. Het is bovendien een plek waar mensen elkaar ontmoeten bij een lekkere kop koffie en een stuk taart.”

Sinds woensdag is er dus een tweede buurthuis waar jong en oud welkom is voor het avondeten maar ook om er deel te nemen aan allerlei activiteiten in de voor- en namiddag. “Of gewoon even binnenlopen om een babbeltje te slaan. Een huis én thuis voor de buurt dus.”

Sociale tarieven en tewerkstelling

De cafetaria is elke weekdag open vanaf 13.30 uur. Vanaf 17.00 uur worden er maaltijden geserveerd voor 9 euro (5 euro voor kinderen). Mensen met een pasje van OCMW Mortsel betalen 3,50 euro (kinderen 1 euro) en 60-plussers betalen 7 euro. Het buurtrestaurant is ook een opleidingsplek voor laaggeschoolde medewerkers. Ze worden op de werkvloer opgeleid en begeleid zodat ze kunnen doorstromen naar een job in het reguliere arbeidscircuit.

Net zoals De Plataan wordt ook De Populier uitgebaat door Sense Mortsel vzw, een cluster van horeca-uitbatingen met sociale tewerkstelling.