Na hetze over iconische rode beuk: stadsbestuur trekt toelating om bomen te rooien aan Lepelhof voorlopig in Sander Bral

30 juli 2019

16u34 0 Mortsel Ongeruste buurtbewoners en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning kwamen eind vorige week tot een voorlopig compromis. De rode beuk aan het Lepelhof zou toch niet gesnoeid moeten worden voor de bouw van 22 nieuwe appartementen en er zouden ook minder bomen dan eerst gedacht geveld moeten worden. Als reactie heeft het stadsbestuur de toelating om de bomen te rooien voorlopig ingetrokken.

De sloop van parochiecentrum Lepelhof en de bouw van 22 nieuwe sociale woningen deed al heel wat stof opwaaien in Mortsel. In de eerste plannen zou de iconische rode beuk drastisch gesnoeid worden en nog eens zestien andere bomen moesten geveld worden voor de werken. Na aanhoudend buurtprotest zocht De Ideale Woning eind vorige week toenadering met de buurt. Na herevaluatie bleek dat de rode beuk onaangeroerd kan blijven tijdens de werken. Ook zouden er “minstens drie” bomen geveld moeten worden, “maar zeker geen zestien”, aldus Gery Eyckmans, directeur van De Ideale Woning.

Ook het stadsbestuur lijkt nu in te gaan op de bezorgdheden van de buurt. “Het college gaat de komende weken samen met De Ideale Woning en de aannemer bekijken of er mogelijkheden zijn om meer bomen te behouden op de site”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Wij zijn bereid om mee na te denken over de piste om meer bomen te behouden. We hebben de toelating om de bomen te rooien voorlopig ingetrokken tot er meer duidelijkheid is.”