Mysterie in Mortsel opgelost: onbekende vrouw die met tweehonderd filmsterren op de foto ging is Belgische Hollywood-journaliste Sander Bral & Kristof De Cnodder

13 februari 2020

11u08 22 Mortsel Kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel kwam donderdagochtend met een wel heel bijzonder verhaal op de proppen. Er werd een fotoalbum afgeleverd waarin een onbekende vrouw poseert met wel tweehonderd Hollywood-sterren, van John Travolta en Nicole Kidman tot Bruce Willis en Kirk Douglas. De kringwinkel ging op zoek naar de vrouw en het scherpe oog van onze fotograaf spotte een naamkaartje op één van de foto’s: het gaat om de Belgische Hollywood-journaliste Maria Snoeys-Lagler.

Het bijzonder fotoalbum zat in een doos met kleding en andere prullen, de kringwinkel in Mortsel ging er dus van uit dat het album per ongeluk afgeleverd werd. Normaal gezien worden persoonlijke foto’s vernietigd in kringwinkels maar een alerte werknemer merkte terecht op dat de vrouw in kwestie, of iemand van haar familie, deze foto’s mogelijk terug willen als aandenken.

Hollywood Foreign Press Association

Het scherpe oog - en zijn lens - van onze fotograaf merkte op één van de vele foto’s een naamkaartje op op de borst van de onbekende vrouw. Daarop is duidelijk te lezen ‘Maria Snoeys-Lagler’ van ‘Hollywood Foreign Press’. De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) is een non-profit organisatie van journalisten en fotografen die het medianieuws en de entertainment-industrie in de Verenigde Staten op de voet volgt. De organisatie telt ongeveer 90 journalisten van 55 landen. Maria Snoeys-Lagler was ooit lid voor België en zo kreeg ze uiteraard gemakkelijk toegang tot Will Smith, Denzel Washington, Johnny Depp, Julia Roberts, Jack Nickolson, Anthony Hopkins, Andy Garcia en alle andere bekende acteurs waarmee ze poseerde tijdens haar carrière.

Oproep

Opnieuw & Co zou het album graag teruggeven aan Maria Snoeys-Lagler of haar familie. Bent u Maria, bent u familie van haar of kent u haar goed? Gelieve contact met ons op te nemen via sander.bral@dpgmedia.be.

Bekijk alle foto’s hieronder.