Mortselse jongeren nemen deel aan de tiendaagse van de geestelijke gezondheid Sander Bral

08 oktober 2019

16u10 0 Mortsel Scholieren van het middelbaar namen dinsdag deel aan de jaarlijkse ‘wel-in-je-vel carrousel’ voor een betere mentale gezondheid. Jongeren maakten kennis met verschillende welzijnsorganisaties waar ze beroep op kunnen doen. “Want je mentale gezondheid een duwtje in de rug geven, dat kan iedereen gebruiken.”

Op de wel-in-je-vel beurs van het stadsbestuur konden de studenten in het JOC kennismaken met verschillende welzijnsorganisaties. Er werd onder andere gewerkt rond mentale gezondheid, kinderrechten, studiekeuze en veilig gebruik van internet en privacy. Ook preventie en verkeerseducatie maakten deel uit van de workshops. Jongeren konden plaatsnemen in een tuimelwagen en met virtual reality brillen blootgelegd worden aan de risico’s van dodehoekongevallen. Ook Infrabel was aanwezig met een sensibiliseringsactie rond spoorlopen.

“Deze ‘wel-in-je-vel carrousel’ kadert in de tiendaagse van de geestelijke gezondheid, met veerkracht als thema”, klinkt het bij de stad. “Hetgene je nodig hebt om na een mentale tik een frisse start te nemen.”