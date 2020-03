Mortselse gemeenteraad zet druk op De Lijn voor behoud tram 7 28 van 29 gemeenteraadsleden stemmen voor op eerste digitale gemeenteraad Sander Bral

27 maart 2020

17u01 2 Mortsel Het belangrijkste punt op de gemeenteraad van Mortsel deze week - die voor het eerst in de geschiedenis als videoconferentie werd gehouden - was de motie voor het behoud van tram 7. De stad wil haar belangrijkste verbinding naar Antwerpen-Noord, die De Lijn wil afschaffen, niet kwijt. “We willen dat het aanbod voor de Mortselaar verbetert.”

Een historisch moment voor de gemeenteraad in Mortsel deze week. Voor het eerst in de geschiedenis van de stad kwamen de gemeenteraadsleden niet fysiek bij elkaar maar konden de raadsleden hun bezorgdheden en opmerkingen digitaal uiten. Ook stemmen kon in deze uitzonderlijke coronatijden van op afstand. “Crisistijden vragen immers creatieve oplossingen om de democratie op een rechtsgeldige manier te kunnen verzekeren”, klinkt het bij de stad. “Enkel de collegeleden en de voorzitter verzamelden nog fysiek, zij het op een respectabele afstand van elkaar. De andere raadsleden konden via videoconferentie volgen en spreken en via een digitale tool vond na elk punt een rechtsgeldige stemming plaats.”

Basisbereikbaarheid

Eind januari stelde vervoersmaatschappij De Lijn haar huidige ontwerpplan ‘basisbereikbaarheid’ voor aan het college van burgemeester en schepenen in Mortsel. Daarin wordt tramlijn 7 naar het Eilandje in Antwerpen afgeschaft en ook buslijn 90 richting Lier. Buslijnen 51, 52 en 53 stoppen volgens het plan in Wilrijk en rijden niet meer door naar de veel populairdere bestemming Berchem. Enkel tramlijn 15 zou daardoor dus nog een rechtstreekse rit richting Koekenstad zijn. Een lijn die nu al overvol zit (buiten coronatijden). Ter compensatie stelt De Lijn voor om die tram 15 dan ook frequenter te laten rijden.

Capaciteitsverlies

“Die verhoging van de frequentie van tram 15 compenseert het verlies van tram 7 helemaal niet”, hekelt het Mortselse stadsbestuur. “Het zorgt voor een capaciteitsverlies van 18% en dan is het verlies van buslijnen 51, 52 en 53 nog niet eens meegerekend. Om nog naar Lier te geraken zal de Mortselaar de tram naar Boechout moeten nemen om dan over te stappen op de bus Vremde-Lier, waardoor er nóg meer reizigers op tram 15 zullen belanden.”

Inschattingsfout

“De Lijn maakt een inschattingsfout van jewelste”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “De capaciteitsvermindering zal grote problemen veroorzaken voor de reizigers die daardoor andere verplaatsingsmethoden zullen zoeken. Het voorstel van De Lijn is niet gebaseerd op de noden van de reiziger en de ambitie van de modal shift. Zowel onze stad als haar inwoners blijven in de kou staan.”

(lees verder onder de illustratie)

Met de motie wil de gemeenteraad van Mortsel aan De Lijn duidelijk maken dat het openbaar vervoer in de regio versterkt en niet afgebouwd moet worden. Concreet betekent dat niet enkel het behoud van de historische tramlijn 7 maar ook het doortrekken van die lijn naar Kontich. Ook de rechtstreekse busverbinding naar Lier mag niet verdwijnen en moet het aanbod openbaar vervoer voldoende blijven om de bereikbaarheid van Mortselse scholen, woonzorgcentra en ziekenhuizen te garanderen.

Mortsel wil verder het behoud van een alternatief voor buslijnen 90, 51, 52 en 53 en de stad wil de capaciteit van P&R Capenberg verhogen en parkeren moet er ook gratis blijven. De gemeenteraad wil ook dat De Lijn inzet op de uitwerking van een ernstig beleidsprogramma inzake deelmobiliteit en taxicheques.

Eén tegenstem

Alle gemeenteraadsleden van het bestuur (N-VA, sp.a-I Love Mortsel en Open Vld) stemden voor. Eén van de twee raadsleden van Vlaams Belang stemde tegen. Alle andere raadsleden van de oppositie (Groen, Mortsel Leeft!, Vlaams Belang en CD&V) stemden ook voor.