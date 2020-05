Mortselse burgerinitiatieven kunnen tot 5.000 euro steun krijgen dankzij nieuwe subsidie Sander Bral

27 mei 2020

17u08 6 Mortsel De stad Mortsel pakt uit met de ‘Ideeënfabriek’, een nieuwe subsidiepot van 25.000 euro per jaar. Dat werd dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. “Onze inwoners en verenigingen met een creatief idee kunnen voortaan ondersteuning krijgen, óók financieel.”

Met de nieuwe subsidie wil het stadsbestuur naar eigen zeggen de Mortselse inwoners en verenigingen de komende jaren beter betrekken bij het beleid. “Niet enkel door meer en betere mogelijkheden te geven voor inspraak en advies, maar ook door de kans te geven om creatieve ideeën met een meerwaarde voor Mortsel te realiseren”, zegt Steve D’Hulster (sp.a-I Love Mortsel), schepen voor participatie.

1.000 tot 5.000 euro steun per idee

Met de Ideeënfabriek trekt de stad vanaf nu elk jaar 25.000 euro uit voor vernieuwende ideeën die een meerwaarde opleveren voor Mortsel. Kleinschalige initiatieven (bijvoorbeeld op buurtniveau) kunnen tot 1.000 euro ondersteund worden. Grotere ideeën tot 5.000 euro.

“Tijdens de vorige legislatuur waren er al enkele prachtige burgerinitiatieven zoals Gebermte, Labfort en de Ronde van Mortsel-dorp”, gaat D’Hulster verder. “Zulke initiatieven willen we de komende jaren een steuntje in de rug kunnen geven, óók financieel.”

Adviesraden versterken

Daarnaast wil Mortsel de werking adviesraden zoals de milieuraad en de jeugdraad versterken door ze meer met elkaar in contact te brengen. “In heel wat andere steden en gemeenten worden die raden afgeschaft of opgenomen in bredere participatieverhalen. Dat is voor ons geen optie”, benadrukt D’Hulster. “De deskundigheid van die adviesraden maakt onze beslissingen sterker.”

Informatietanken

De niet-georganiseerde Mortselaar kan zijn stem dan weer laten horen via ‘Atelier P’. Ze zullen de kans krijgen om hun mening te geven over belangrijke thema’s of projecten in de stad. Drie keer per jaar zal het stadsbestuur een ‘informatietank’ organiseren waar adviesraden, verenigingen en alle geëngageerde Mortselaars een uitgebreide toelichting krijgen over belangrijke projecten en thema’s in de stad.

Ten slotte wil de stad ook buurtcomités en straatfeesten blijven stimuleren. Voortaan mogen straten meer dan twee keer per jaar afgesloten worden voor dat soort initiatieven, mits politie en buurtbewoners hun goedkeuring geven.