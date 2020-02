Mortsel verzet zich tegen mogelijk verdwijnen tram 7: “Wij leggen ons niet zomaar neer bij verschraling aanbod” Sander Bral

14 februari 2020

11u59 4 Mortsel De toekomst van tramlijn 7, die het centrum van Mortsel met het Eilandje in Antwerpen verbindt, is onzeker. De Lijn onderzoekt momenteel of de eindhalte naar Wilrijk verlegd kan worden, en de tram dus niet meer tot in Mortsel zou rijden. Het Mortselse stadsbestuur verzet zich hevig: “Tram 7 zorgt niet enkel voor een goeie verbinding maar heeft ook een emotionele waarde.”

In het ontwerpplan ‘basisbereikbaarheid’ onderzoekt vervoersmaatschappij De Lijn het netwerk van bussen en trams in heel Vlaanderen om de bereikbaarheid voor elke Vlaming te verbeteren. De Lijn reist momenteel de Vlaamse gemeenten rond waar dat plan mogelijk impact zal hebben. Vorige week passeerde de vervoersmaatschappij op het schepencollege in Mortsel. In het ontwerpplan wordt momenteel onderzocht of tram 7, die rijdt van het Eilandje in Antwerpen-Noord tot het centrum van Mortsel, als eindhalte Wilrijk zou krijgen in plaats van Mortsel. In dat scenario zou tram 15, die vanuit Boechout Mortsel passeert richting Linkeroever en terug, een hogere capaciteit krijgen ter compensatie.

De Lijn toont blijkbaar geen appreciatie voor wat Mortsel de afgelopen vijftien jaar heeft betekend voor het openbaar vervoer. Steve D’Hulster (sp.a), mobiliteitsschepen Mortsel

Protest

Een voorstel dat in Mortsel in het verkeerde keelgat geschoten is. Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) belooft om druk uit te oefenen op alle niveaus om tram 7 tot in Mortsel te behouden. Ook bij Steve D’Hulster (sp.a), schepen voor mobiliteit, klinkt hetzelfde geluid. “Tram 15 pimpen ter compensatie is geen oplossing, heel de verbinding naar het Eilandje valt dan weg, maar ook begeerde haltes zoals Nationale Bank zal de Mortselaar niet meer kunnen bereiken zonder over te stappen als tram 7 niet meer tot in Mortsel bolt.”

Oudste tram

“Bovendien heeft tram 7 een erg emotionele waarde in Mortsel. Die tram rijdt er al sinds we ons kunnen herinneren. Met de herdenking van het 5 april-bombardement (waarbij 936 doden vielen in 1943, red.) hebben we een oude tram 7 nog eens het volledige traject laten doen. Veel Mortselser dan tram 7 kan het haast niet worden.”

Doortrekken tramlijn

“De derde kaakslag die we krijgen is dat De Lijn blijkbaar weinig appreciatie toont voor wat Mortsel de voorbije vijftien heeft verwezenlijkt als het op openbaar vervoer aankomt”, hekelt D’Hulster. “Wij hebben jaren moeten knokken om de verlenging van de tramlijn tot in Mortsel verkocht te krijgen aan onze burgers. Wij voelen ons bekocht.”

Petitie

Grootste oppositiepartij Groen steunt de reactie van het stadsbestuur. Ingrid Pira, die burgemeester was toen de tramlijn werd doorgetrokken tot in Boechout, verklaart naar eigen zeggen op valentijnsdag de liefde aan tram 7 en lanceert een petitie om de tramlijn te redden. Groen zet het punt op de gemeenteraad van volgende week.

Vervoersmaatschappij De Lijn benadrukt dat de opties van tramlijn 7 enkel onderzocht worden en dat er nog geen definitieve beslissingen gevallen zijn. “Het is niet omdat er nog geen knopen zijn doorgehakt dat wij dit zomaar laten passeren”, besluit schepen D’Hulster. “We hebben intussen aangeklopt bij alle instanties en overheden om te voorkomen dat tram 7 niet meer tot in Mortsel rijdt.”