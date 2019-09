Mortsel TV gaat gemeenteraden live uitzenden Sander Bral

17 september 2019

11u45 0 Mortsel Na een half jaar discussie tussen oppositiepartij Groen en het stadsbestuur over het al dan niet livestreamen van de Mortselse gemeenteraad, is er nu een definitieve beslissing genomen. Vanaf november zal Mortsel TV de zittingen live uitzenden voor alle geïnteresseerde burgers.

Tot en met de vorige legislatuur werd de gemeenteraad van Mortsel enkel met een audioband opgenomen die na enkele dagen op de website van de stad geplaatst werd zodat geïnteresseerde burgers niet per se naar de raadzaal moesten komen om te volgen wat er gezegd werd op de zittingen.

“Een zeer ongebruiksvriendelijk en ouderwets medium”, stelde Jitse Born van oppositiepartij Groen toen hij in januari de eed aflegde als gemeenteraadslid. Zijn vraag om de zittingen live te streamen met videobeelden werd afgekeurd door het bestuur waarop Born zelf initiatief nam en de zittingen met zijn eigen tablet uitzond via de Facebookpagina van Groen Mortsel.

Verbod

In maart verbood de gemeenteraadsvoorzitter om nog te streamen via Groen Mortsel maar op de gemeenteraad van april hervatte Born de streams na weerwoord over het opgelegde verbod. “We moeten de politiek dichter bij de mensen brengen en een ouderwets medium als een audioband helpt daar niet bij”, zegt Born. “Thuis live meevolgen via internet is de laagdrempeligheid die de politiek nodig heeft.”

Het stadsbestuur heeft nu een afspraak gemaakt met de lokale internetzender Mortsel TV dat vanaf november de gemeenteraad live zal uitzenden. De gemeenteraden van september en oktober worden nog door Groen uitgezonden.

“Een goede evolutie”, zegt een tevreden Born. “Mortsel TV bereikt meer Mortselaars dan ons en heeft geen politieke kleur. Een grote stap vooruit op valk van openbaarheid van bestuur. Bovendien is de kwaliteit van Mortsel TV veel beter dan mijn tablet.”