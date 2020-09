Exclusief voor abonnees Mortsel leeft! spat uit elkaar, nieuwe partij Pro-Mortsel laat fractieleider achter: “Zijn manier van politiek voeren strookt niet met die van ons” Sander Bral

18 september 2020

09u15 2 Mortsel De politieke partij Mortsel leeft! valt uit elkaar. Twee gemeenteraadsleden, de voorzitter en de secretaris stappen op en gaan verder met de nieuwe partij Pro-Mortsel. Huidig fractieleider Naranjo Decamps blijft daarmee alleen achter in de gemeenteraad. “Pro-Mortsel is grotendeels gebouwd op de kernpunten van Mortsel leeft! maar we willen een duidelijke stijlbreuk met het verleden.”

Even terug naar februari 2018. De populaire Facebookgroep ‘Mortsel leeft!’, die op dat moment al enkele maanden Mortsel in een positief daglicht zet, als reactie op de hoge zuurtegraad in andere populaire groepen, laat haar ware kaarten zien en komt op voor de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar. Aan het roer van de nieuwe partij, Naranjo Decamps van vastgoed Habicom, die heel zijn toenmalige partij ‘mortsel-anders’ overhevelt naar het nieuwe Mortsel leeft!. De oprichter van de Facebookgroep, Kurt Van Camp verdwijnt naar de achtergrond na de verkiezingen en Danny Van Clapdurp, lokaal Unizo-voorzitter en Open Vld-coryfee, sluit zich meteen aan in de rangen van Mortsel leeft!.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen