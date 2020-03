Mortsel lanceert platform om getroffen handelaars te steunen Sander Bral

30 maart 2020

12u29 0 Mortsel Nadat verschillende Vlaamse gemeenten voorgingen, lanceert nu ook de stad Mortsel een handig overzicht van winkels en horecazaken die nog open zijn, leveren of meeneemformules aanbieden. Met het nieuwe platform ‘winkelen in coronatijden’ wil de stad de lokale economie steunen.

“In Mortsel willen we de horeca en de handelaars een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden”, klinkt het bij de stad. “Iedereen die momenteel een winkel uitbaat die open mag zijn, die een meeneemformule aanbiedt met zijn horecazaak of online zijn klanten verder helpt, wordt gebundeld in een handig overzicht op de website van onze stad. Zo blijven winkeliers in deze bijzondere tijden makkelijk in contact met hun klanten. Want lokaal winkelen is voor ieder van ons nu belangrijker dan ooit tevoren.”

Winkeliers kunnen zich gratis registreren op het platform ‘winkelen in coronatijden’. Klanten zien er in één oogopslag bij wie ze voor welke diensten terecht kunnen. “Want elkaar versterken, dat moeten winkels, horeca én klanten nu meer dan ooit”, gaat het stadsbestuur verder. “Zoek het niet te ver, koop lokaal, koop in Mortsel en steun onze getroffen handelaars.”

Meer info op mortsel.be/winkelenincoronatijden.