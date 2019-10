Mortsel herdenkt dierbaren opnieuw met ingetogen muziek en poëzie Sander Bral

30 oktober 2019

11u53 0 Mortsel Voor het derde jaar op rij slaan De Kompany, Mensenzijnmedia, de Mortselse Academie, Sub-tilia, Foresterra en inwoners van Mortsel de handen in elkaar voor Reveil Mortsel. Bij Reveil worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen overleden dierbaren herdacht met muziek, gedichten en verhalen op Allerheiligen.

Rond Allerheiligen en Allerzielen trekken mensen wereldwijd naar begraafplaatsen om hun overleden dierbaren te gedenken met bloemen en andere attenties. “Het is een liefdevol eerbetoon, maar misschien hebben sommigen de behoefte om toch iets meer te doen dan dit traditioneel gebaar”, klinkt het bij Reveil.

“Reveil gaat al een paar jaar in verschillende Vlaamse gemeenten in op die behoefte om samen met andere rouwenden een ingetogen moment van herinnering te creëren. Om vonkjes van licht en troost te vinden in poëzie en muziek. Reveil Vlaanderen groeit jaarlijks en vorig jaar werden er al één op de vier gemeenten ondergedompeld in een warme gloed van dankbaarheid.”

Lokale initiatiefnemers

In Mortsel ontmoetten de afgelopen twee jaar ongeveer honderdvijftig mensen elkaar op de begraafplaats van Mortsel-Dorp. De organisaties De Kompany, Mensenzijnmedia, de Mortselse Academie, Sub-tilia en Foresterra werken samen met de andere inwoners voor een gepast herdenkingsmoment met blazers, snaren, de stem van zangeres Mira Bertels en vele gedichten en verhalen van woordkunstenaars.

Reveil Mortsel speelt vrijdag af tussen 17.00 en 18.00 op de begraafplaats in Morstel-Dorp. De inkom is gratis, iedereen krijgt achteraf een warme kop soep aangeboden. Mensen mogen een kaarsje of lampionnetje meenemen als ze dat willen.