Mortsel herdenkt bombardement op Sint-Jozefziekenhuis: “Herinnering aan tragisch event niet zomaar laten passeren” Sander Bral

03 maart 2020

17u25 0 Mortsel 32 doden en tientallen gewonden. Dat was de balans van het V1-bombardement op het Sint-Jozefziekenhuis in Mortsel aan het einde van de tweede wereldoorlog, zondagochtend om kwart voor vijf exact vijfenzeventig jaar geleden. De gebeurtenis wordt zondag herdacht.

Na de bevrijding van Antwerpen in september 1944 gebruikten de Duitsers zogenoemde vliegende bommen (V1 en V2) om terreur te zaaien tijdens de aftocht. Mortsel was toen nog een district van Antwerpen, de eerste bom op de stad viel dan ook in Mortsel op 12 oktober 1944, nabij het kerkhof in de Edegemsestraat.

“Het gruwelijke lot wilde dat op 27 maart 1945 ook de laatste V2-bom in Antwerpen op Mortsel terecht kwam, op de hoek van de Antwerpsestraat en de Lieven Gevaertstraat”, klinkt het bij het stadsbestuur. “In totaal kreeg Mortsel meer dan veertig V-bommen te verduren met als gevolg 83 dodelijke slachtoffers, bijna driehonderd gewonden en honderden beschadigde huizen.”

Zondag wordt één van die aanslagen, exact 75 jaar geleden, herdacht in beperkte kring. Het moment is niet vrij toegankelijk.