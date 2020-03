Mieke Vandromme (63) brengt debuutroman Ginder uit: “Gebaseerd op het emigratieverhaal van mijn grootouders” Sander Bral

04 maart 2020

10u35 0 Mortsel Na gedichten, columns, kortverhalen, toneelstukken en non-fictie komt auteur Mieke Vandromme (63) uit Mortsel nu ook met haar eerste roman. Geïnspireerd door het verhaal van haar eigen grootouders brengt ze in ‘Ginder’ het lief en leed van een jong koppel dat naar Canada emigreert. “Een mengeling van fictie en waargebeurde passages met heimwee als lange rode draad.”

‘Neem mijn knopendoos mee. Ze zal van pas komen, ginder.’ Oktober 1926, de laatste woorden van een moeder aan haar dochter Bertha vooraleer die aan de kade in Antwerpen via de Red Star Line naar Canada emigreert met haar kersverse man Flor. Door zeeziekte tijdens de overtocht vereenzaamt Bertha en telt ze haar moeders knopen, waarin ze de kledingstukken van haar familieleden herkent, die ze erg mist. Op het schip naar Canada leert ze haar man op een andere manier kennen. Nooit eerder zag ze jaloezie en geldzucht in hem. Wie is haar man eigenlijk? Heeft ze zich in hem vergist?

Heimwee

“De knopendoos is de rode draad in het verhaal en symboliseert het heimwee van Bertha”, legt Mieke Vandromme uit. “Het verhaal is losjes geïnspireerd op het verhaal van mijn eigen grootouders. Ze komen uit West-Vlaanderen en vertrokken in 1926 effectief vanuit Antwerpen naar Canada om de nieuwe wereld te ontdekken. Ze zijn uiteindelijk teruggekeerd door het heimwee van mijn mémé. Mijn pépé miste terug in België zijn geliefde Canada dan weer. Heimwee in beide richtingen, peinzend over ‘ginder’.”

Fictie

“Niet alles in het boek is gebaseerd op de realiteit”, benadrukt Mieke. “Zo heb ik uiteraard verschillende elementen toegevoegd om meer spanning in het verhaal te brengen. In het boek is Flor een ziekelijk jaloers man die enkel uit is op geld in Canada. Eenmaal aangekomen wordt hij er gearresteerd voor smokkel in waardepapieren en nadat hij ontsnapt, komt hij terecht in een netwerk van mensensmokkel met foute vrienden en heeft hij een drankverslaving.”

Afstand

“Terwijl mijn grootvader een doodeerlijke man was”, lacht Mieke. “In het boek komt Bertha ook alleen terug naar België, zonder Flor, maar mét een zoon. Terwijl het in werkelijkheid een dochter was, mijn moeder. Ik wijzig dat soort details om toch een zekere afstand te bewaren van het verhaal van mijn grootouders. Wat echt waarheidsgetrouw is, is het heimwee van mijn grootmoeder, en de knopendoos.”

Debuut

Mieke Vandromme is al dertig jaar zaakvoerder van consultingbedrijf Gamma-Solutions en docent informatica. Ze publiceerde eerder al gedichten, columns, kortverhalen en zogenoemde ‘100WordStories’ maar ook dichtbundels, het non-fictieboek ‘Essence’ van tien ondernemende vrouwen, ‘Antoinette’ - verhalen van een 104-jarige en het toneelstuk ‘TH-IA!’. Met Ginder heeft ze nu ook haar romandebuut uit.

“En ik ben al bezig met mijn volgende historische roman”, besluit Mieke. “Opnieuw haal ik inspiratie uit mensen uit mijn onmiddellijke omgeving. Wel speelt het zich deze keer in eigen land af in de bruisende jaren twintig. Drie vrouwen bieden in het boek drie verschillende perspectieven. Maar meer wil ik er nu nog niet over kwijt”, glimlacht ze.

Mieke Vandromme stelde afgelopen weekend haar boek, uitgegeven door Uitgeverij Sterck&DeVreese, officieel voor in Antwerpen. Meer info op www.miekevandromme.be.