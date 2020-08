Man (30) gewond na steekpartij in Mortsel

CVDP

21 augustus 2020

22u11 4 Mortsel In de Voorspoedlei in Morstel heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden.

Het incident gebeurde rond 21 uur. “Er werd een 30-jarige man neergestoken. De hulpdiensten kwamen ter plaatsen zijn zijn bezig met zijn verzorging. Het is nog niet duidelijk hoe erg hij er aan toe is”, vertelt de woordvoerder van politiezone Minos.

Volgens en getuige was er om iets na 21 uur hevig gebrul te horen halverwege de straat. “Kort nadien waren er verschillende politiecombi’s en een helikopter. Momenteel is de politie bezig met een buurtonderzoek”, legt hij uit. “Er zou een verdachte wagen onderschept zijn in Antwerpen, al vliegt de helikopter hier nog altijd in de ruime omgeving rond.”

Later meer.