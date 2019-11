Lokale handelaars zakken massaal af naar Mortselse ondernemersavond Sander Bral

19 november 2019

15u40 0 Mortsel Al 190 zelfstandigen schreven zich in voor de ondernemersavond in Mortsel van donderdagavond. Het gaat om een mix van vakmannen, eigenaars van speciaalzaken en ketens en vrij beroepen. Het stadsbestuur is blij met de grote respons maar kan zich wellicht verwachten aan enkele scherpe vragen van de middenstand, dat het naar eigen zeggen erg zwaar heeft in Mortsel de laatste tijd.

Net zoals in andere gemeenten en kleine steden hebben ook de lokale handelaars in Mortsel het moeilijk om het water boven de lippen te houden. De afgelopen jaren sloten verschillende zaken in het centrum de deuren. Het nieuwe stadsbestuur met Ilse Lacante (N-VA), schepen voor lokale economie, en de nieuwe contactpersoon tussen handelaars en stad beloofden begin dit jaar verbetering.

Zo werd onder andere in samenwerking met de handelaars een stempelactie opgericht die voortvloeit uit de campagne ‘Mortsel heerlijk lokaal’. Daarin zet de stad wekelijks twee handelaars in de kijker via sociale mediakanalen. Verder loopt er een wedstrijd met cadeaubonnen in het stadsmagazine M en op Instagram. “Stuk voor stuk acties die gesmaakt worden door de handelaars en hun klanten”, klinkt het bij de stad.

Diversiteit

“Maar ondernemen in Mortsel gaat verder dan de winkels die we allemaal kennen”, benadrukt de stad. “De diversiteit is groot, daarom willen we alle verschillende soorten ondernemers samenbrengen op een netwerkmoment. Zo schrijven we met z’n allen een wij-verhaal hier in onze stad.”

Schaatspiste

De schepen voor lokale economie kwam nog onder vuur te liggen op de laatste gemeenteraad in verband met de investering van 15.000 euro in de kunstijstpiste aan winterbar Brial in het fort. Volgens de lokale horeca krijgt een private partner van buiten de stad zoals Bar Brial daarbij een voorkeursbehandeling en zal het de Mortselaar tijdens de eindejaarsperiode doen wegtrekken uit het centrum.

Kerstinkopen

In aanloop van de ondernemersavond tekende oppositiepartij Groen het charter van ‘Local Friday’ dat net zoals in Antwerpen inwoners aanspoort om lokaal te kopen. Groen roept het stadsbestuur op om dat charter ook te tekenen en vraagt aan het stadsbestuur om extra inspanningen te doen om de Mortselaar te overtuigen kerstinkopen in eigen stad te doen. Het punt komt volgende week op de gemeenteraad.

De ondernemersavond speelt zich donderdagavond af vanaf 19.00 uur in de Parkschool. Naast het netwerkmoment is er ook een optreden van stand-up comedian Jan Linssen, vast podiummaatje van Kamal Kharmach. De avond wordt ondersteund door Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.