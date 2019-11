Letterlijk nieuw leven in de brouwerij: oud leegstaand brouwershuis wordt omgetoverd tot drie lofts Sander Bral

28 november 2019

15u57 0 Mortsel Na meer dan twee decennia leegstand komt er nieuw leven in de oude brouwerij Van Rijswijck. De eerste bronnen van het intussen iconische en mysterieuze gebouw op de grens van Mortsel met Boechout dateren al van 1897. Habicom en Fundamentz zorgen nu voor een herbestemming van de oude brouwerij tot drie exclusieve lofts. “Zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis van het gebouw.”

Jaar en dag was er een brouwerij gevestigd in het authentieke gebouw aan het einde van de Liersesteenweg. De steenweg zelf komt voor het eerst ter sprake in 1704, de weg liep van het gehucht Oude-God en de hoven van Cantecroy en Koeisteertenhof tot de grens met Boechout.

Oude Liersche Baene

“De ‘Oude Liersche Baene’ raakte ooit in verval maar wordt vandaag wellicht drukker bereden dan ooit tevoren”, legt Naranjo Decamps van het Mortselse immokantoor Habicom uit. “Dat neemt niet weg dat de steenweg voor menig Mortselaar nog een aantal verborgen parels te bieden heeft. Verscholen achter het groen, ter hoogte van de Koude Beek, liggen de gebouwen van de voormalige brouwerij Van Rijswijck, met links het woonhuis, in het midden de overdekte staanplaats en rechts de brouwerij.”

Van Rijswijck

In 1897 richtte Charles Hessels de brouwerij op, kort na de Eerste Wereldoorlog werd ze eigendom van de familie Van Rijswijck. Doorheen de jaren heeft de brouwerij verschillende branden moeten trotseren en enkele bestemmingswijzigingen gekend. Zo werd de overdekte binnenplaats gebruikt als noodkerk voor de parochie Sint-Jozef en namen een olie- en vetfabriek en een groothandel in tuinbouw het brouwerijgebouw tijdelijk over.

Kleindochter Van Rijswijck, Marjet, gaf toestemming voor de herbestemming tot drie lofts. Ontwikkelaar Fundamentz zal de lofts luxueus afwerken op maat van de koper. “Alle modern comfort in een prachtig authentiek jasje”, besluit Decamps.