Leerkrachten Atheneum springen bij in lagere school om werkdruk te verlagen Sander Bral

10 juni 2020

14u29 0 Mortsel De leerkrachten van basisschool De Bolster in Mortsel hebben het momenteel drukker dan ooit en krijgen hulp van de docenten van het Koninklijk Atheneum, dat in tegenstelling tot de lagere scholen nog niet volledig is opgestart. “Zo kunnen onze leerlingen van het zesde leerjaar al een eerste keer proeven van het middelbaar.”

Directeur Lies Vandael van GO! basischool De Bolster spreekt van een win-winsituatie. “Onze leerkrachten draaien dubbele shiften momenteel. De Bolster is één van de weinige basisscholen die al terug op volle toeren draait met vijf volle dagen per week. Een aantal collega’s van het Atheneum waren bereid om gastcolleges te geven aan onze zesdejaars, om het werk van de leerkrachten wat te verlichten.”

“Onze leerlingen kunnen zo proeven van vakken zoals Engels en filosofie en kunnen ervaren dat het vak Frans in het middelbaar er toch volledig anders uitziet dan in de lagere school”, gaat Vandael verder. “Het project past in een ruimere samenwerking tussen de twee scholen om de overgang van lager naar secundair vlotter te laten verlopen. Er stromen veel leerlingen van onze school door naar het Atheneum en op deze manier maken ze op een aangename manier al kennis met een aantal van hun toekomstige leerkrachten.”