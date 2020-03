Laat je maaltijden leveren door deze zaken in Mortsel en omstreken Sander Bral

19 maart 2020

14u21 15 Mortsel Door de ‘lockdown light’ in ons land moet de horeca zich van zijn creatiefste kant laten zien. HLN helpt graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Mortsel en omstreken onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar sander.bral@dpgmedia.be.

De Mortselarij

Een caféverbod? “Goed, dan brengen wij het bier aan huis”, denken ze bij microbrouwerij De Mortselarij. “In deze tijden van sluiting van horeca en cafés kan het interessant zijn te weten dat wij blijven brouwen. Misschien niet meteen prioritair, maar misschien kunnen we zo toch ook voor een beetje ontspanning zorgen thuis. Tevens een prima alternatief voor wanneer we met z’n allen de gembertheetjes beu zijn.” De Mortselarij levert aan huis in en rond Antwerpen. Afhalen aan de hermetisch afgesloten brouwerij kan ook nog steeds.

Mosa Mosa

“Geen zin om lang in de keuken te staan? Of gewoon zin om je smaakpapillen eens goed in de watten te laten leggen? Hier is Mosa Mosa!”, zegt zaakvoerder Lieselotte. Mosa Mosa zorgt voor ontbijt, lunch en avondmaal, van smoothie bowl en krokante granola tot curry met chickpeas, het Mosa Mosa-soepje, soms voorzien van een vurig rood chilipepertje. “Wij doen niet mee aan wegwerpverpakkingen. Je krijgt een ovenschaal mee die ik dan de week nadien weer terugzie”, zegt Lieselotte. Mosa Mosa levert voorlopig enkel nog aan huis op maandagen. Bestellen kan tot vrijdagavond. Afhalen is momenteel niet mogelijk. De levering is gratis.

STELOY

Bij STELOY zorgen ze nog dagelijks voor verse vis op je bord. Afhalen kan nog steeds, mensen die op voorhand bestellen krijgen korting om er zo voor te zorgen dat er minder klanten in de winkel blijven staan. “Omdat niet iedereen zich kan verplaatsen, leveren wij momenteel ook gratis voor bestellingen boven vijftig euro”, klinkt het bij STELOY. Naast Mortsel geldt dat ook in Edegem, Berchem, Hove, Boechout, Wilrijk, Lint, Kontich, Lier en Duffel. Voor andere gemeenten gelden de normale tarieven.

Cosy Kitchen

Restaurant Cosy Kitchen gaat voor vijf euro per bestelling aan huis leveren. “De hoofdgerechten zijn vacuum verpakt en handig op te warmen. Ze hebben ook een langere houdbaarheid daardoor”, klinkt het bij Cosy Kitchen. Cosy Kitchen levert voorgerechten zoals wortelsoep, carpaccio en duo’s van kroketten, hoofdgerechten als varkenswangetjes, lasagne en vol au vent en chocolademousse en panna cotta als dessert.

Nuna Foodbar

“Toen we hoorden dat we onze zaak minstens drie weken moesten sluiten, hadden we de moed even opgegeven”, klinkt het bij Nuna Foodbar. “Maar we hebben snel de handen in elkaar geslagen om een ontbijtformule in elkaar te steken. Die kan u afhalen of laten leveren. Misschien wil u wel iemand verrassen?”

Goeminne

De bekende slagerij Goeminne levert deze maand uitzonderlijk ook aan huis. Maandag en woensdag kan er besteld worden voor 13 uur zodat dezelfde avond nog geleverd kan worden tussen 17 en 20 uur. “Wij komen twee maal per week leveren vanaf 30 euro. De levering is gratis”, zegt men bij de beenhouwerij.

Omstreken

In Edegem leveren Slager Peter Vercammen en Keurslager Van Gijsel ook aan huis. Brasserie ’t Of in Hove - uiteraard in Hove - doet ook aan thuisleveringen net zoals Délicieux (Kontich), Brouwerij van Oelegem (Ranst) en Salto en De Kolvenier in Lier. Nog in Hove zorgen The Cook Stays, Casa Di Speranza en restaurant ’t Hoveke voor afhalen en leveren. Verswinkel Brandtfood en Butcher’s Store De Laet-Van Haver doen er uitzonderlijk ook aan levering.