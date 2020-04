Kunstwerk ‘De Mantelzorger’ krijgt vaste plek in De Stappe in Mortsel ADA

08 april 2020

10u36 0 Mortsel ‘ De Mantelzorger ’ van Boechouts kunstenaar Francois Blommaert heeft een vaste plek gekregen bij De Stappe in Mortsel. De Stappe biedt ondersteuning aan personen met een ernstige verstandelijke beperking. Het kunstwerk krijgt een centrale plek “zodat deze heel bijzondere periode nooit vergeten zou worden.”

Francois Blommaert wilde heel graag iets doen voor de zorgsector en maakte daarom het beeld ‘De Mantelzorger’. Hij wilde het beeld schenken aan een zorgcentrum of ziekenhuis, of het verkopen en de opbrengst schenken aan een instelling. Maar hoe hij dat moest aanpakken, wist hij niet. Daarom lanceerde Blommaert een oproep in deze krant en die kreeg gehoor.

“Het was de zus van een bewoonster die de oproep van de kunstenaar las in jullie krant”, vertelt algemeen directeur Kris Verrelst. “Zij na contact op met de kunstenaar en wilde het beeld graag kopen om het daarna aan ons te schenken. De kunstenaar was zo ontroerd toen hij het verhaalde hoorde en waarvoor wij ons elke dag inzetten dat hij besloot het meteen te schenken.”

Het beeldje heeft nu een centrale plek gekregen in een woning van De Stappe waar 17 volwassenen verblijven met een ernstige verstandelijke beperking. “Wij zijn heel blij met het beeld, ik vind het ook heel geslaagd. Het menselijke aspect komt heel duidelijk naar voor door het kleine gezichtje en de mantel die het draagt. Vandaag zien we een golf van solidariteit voor de gezondheidszorg en dat beeldje zal ons daar altijd aan doen herinneren. We zullen nooit vergeten welke bijzondere periode we nu allemaal doormaken.”