Kruispunt Krijgsbaan-Fortstraat terug open na werken Sander Bral

07 mei 2020

16u45 0 Mortsel De werken aan het kruispunt van de Krijgsbaan (R11) met de Fortstraat zijn ten einde. Morgenochtend vrijdag 8 mei zal het kruispunt open gaan voor alle verkeer, nadat de verkeerslichten aan de Heirbaan goed zijn afgesteld.

In augustus begon het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer aan de heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel tussen de Eggestraat en de Heirbaan met als doel meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker. Water-link en Aquafin maken van de werken gebruik om nieuwe rioleringen aan te leggen.

In oktober liepen de werken vertraging op door onvoorziene omstandigheden maar het initiële doel om voor juli klaar zijn met de volledige heraanleg, is nog steeds haalbaar. Fasen één (kruispunt Heirbaan) en twee (deel Heirbaan-Fortstraat) zijn intussen al een tijd afgewerkt. Ook het eerste deel van de derde fase, de aanleg van de zijde ‘den Berm’, is al achter de rug. We zitten momenteel in het tweede deel van fase drie, bij de heraanleg van het kruispunt met de Fortstraat, dat vrijdag dus terug open gaat voor alle verkeer, en de aanleg van de zuidkant. In een vierde fase wordt het volledige traject geasfalteerd.