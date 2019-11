Komiek Bert Gabriëls test eindejaarsshow op Mortselse planken Sander Bral

13 november 2019

16u36 1 Mortsel Deze week staat komiek Bert Gabriëls tot twee maal toe op de planken van cultureel centrum Kaleidoscoop. Gabriëls zal donderdag en vrijdag try-outen in Mortsel voor zijn eindejaarsconference met naast een overzicht van het politieke en economische leven ook de perikelen van de hedendaagse papa en de hypes van 2019.

In 2004 maakte Bert Gabriëls zijn debuut als stand-up comedian in Amsterdam. Hetzelfde jaar won hij de humorprijs van Radio 2 en later maakte hij onder andere furore in de Antwerpse Arenbergschouwburg en in het Canvas-programma Comedy Casino. Gabriëls is het beste gekend aan de zijde van Henk Rijckaert in het humoristische actualiteitsprogramma ‘Zonde van de zendtijd’ (Canvas).

Momenteel werkt hij aan de voorbereidingen van zijn nieuwe eindejaarsshow. Die zal hij donderdag en vrijdag uittesten in Kaleidoscoop. Gabriëls staat erom bekend zijn shows aan te passen aan het lokale publiek. Wie uit Mortsel krijgt er deze keer de volle laag?

De voorstellingen beginnen telkens om 20.15 uur. Er zijn nog enkele tickets over tussen 11 en 13 euro.