Klein-Zwitserland officieel erkend als natuurreservaat Sander Bral

14 januari 2020

15u27 1 Mortsel Klein-Zwitserland, de groene long van Mortsel, is officieel erkend als natuurreservaat door de Vlaamse overheid. Door de erkenning ontvangt Natuurpunt vanaf nu elk jaar subsidies voor het beheer en onderhoud van het natuurgebied.

Klein-Zwitserland wordt zo het eerste erkende natuurreservaat van Mortsel. “Als eigenaar van het gebied zijn we zeer tevreden met de erkenning”, klinkt het bij de stad. “Natuurpunt staat in voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied. Dankzij de beheersubsidies kunnen de natuurwaarden en biodiversiteit in het reservaat verhoogd worden.”

Natuurpunt

De groene zone van zes hectare groot wordt sinds 1996 beheerd door Natuurpunt. In 1984 werd de stad eigenaar van Klein-Zwitserland, tot 1970 was er een belangrijk knooppunt van de spoorwegen. “De subsidie bedraagt een paar duizend euro per jaar en zal zonder twijfel goed besteed worden door Natuurpunt”, zegt schepen voor Openbaar Groen, Steve D’Hulser (sp.a). “Dankzij het goede beheer is er een grotere biodiversiteit met als beste voorbeeld de kikkerpoel. Soms moet je de natuur ook zijn gang laten gaan, er worden dan ook regelmatig nieuwe planten en diersoorten gespot.”

De Vlaamse overheid keurde verschillende natuurerkenningsdossiers in Vlaanderen goed. 682,5 hectare natuur komt zo onder effectief natuurbeheer te staan dit jaar, waaronder dus ook Klein-Zwitserland in Mortsel.