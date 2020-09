Klassiek kwartet Chiaroscuro na lange tijd terug op de planken Sander Bral

09 september 2020

16u06 2 MORTSEL/BOECHOUT Het Mortselse ensemble ‘Chiaroscuro’ is klaar om er weer in te vliegen. In oktober zullen ze zowel in Mortsel als in Boechout opnieuw op de planken staan. “Na een lange cultuurarme periode zijn we enorm blij dat we onze passie opnieuw kunnen delen met een enthousiast publiek.”

Johanna Lambrechts op blokfluiten, Nele Verhaert op barokviool, Anne Van Os op barokcello en Rein Vermeulen op klavecimbel. Dat is het kwartet achter ‘Chiaroscuro’. Het ensemble bestond tijdens de studie oude muziek aan het Leuvense Lemmensinstituut. De vrienden besloten concerten in elkaar te steken met veel aandacht voor de licht-donker contrasten in de veelzijdige en toegankelijke muziek van het zeventiende eeuwse Italië.

Clair-obscur

“De term ‘chiaroscuro’ - bij ons beter gekend onder de Franse term clair-obscur - duidt op dezelfde schildertechniek van grote meesters zoals Caravaggio en Rembrandt”, klinkt het bij de muzikanten. “Expressieve, spannende composities staan naast sereen en ingetogen werk. Neem een duik in de verrassende muziek met werk van onder andere Rossi, Merula en Castello. Bezoekers ondergaan een boeiende ervaring want ons ensemble is ondertussen gekend voor zijn virtuoze techniek en intrigerend samenspel.”

Chiaroscuro presenteert ‘In Stil Moderno’ op vrijdag 9 oktober in de muziekacademie in Mortsel (door CC Mortsel) om 20.15 uur en op zondag 18 oktober in de Protestanste Kerk in Boechout (door het gemeentebestuur) om 15 uur. Tickets kosten tussen 11,50 en 12,50 euro.