Kinesist opnieuw in opspraak voor té intieme massages: “Bepoteld tijdens ellenlange sessies” Drie vrouwen beschuldigen veroordeelde kinesist van aanranding in psychiatrisch centrum BJS

17 september 2019

03u00 0 Mortsel Twee jaar na zijn veroordeling voor de aanranding van twee patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amedeus, staat een kinesist uit Mortsel opnieuw voor de rechtbank. Drie vrouwen beschuldigen W.V.H. (43) ervan dat hij hen óók heeft bepoteld tijdens ellenlange massagesessies. De beklaagde, die 15 maanden cel riskeert, ontkent de aantijgingen.

De Antwerpse strafrechter veroordeelde W.V.H. in november 2017 tot zes maanden cel met uitstel voor de aanranding van twee jonge vrouwen in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amedeus in Mortsel. De beklaagde, een zelfstandig kinesist, had de slachtoffers tijdens massages bepoteld en gekust. “De massages duurden heel lang, soms zelfs tot drie uur”, getuigde een 28-jarig vrouw uit Antwerpen destijds. “De sessies werden langzamerhand ook erotischer. Hij kwam dichtbij, masseerde mijn oren en wreef over mijn mond en lippen. Hij kuste me ook verscheidene keren op de wang en op de mond.”

Na de veroordeling van W.V.H. contacteerde het ziekenhuis andere (oud)-patiënten met de vraag of ze gelijkaardige ervaringen hadden gehad. Uiteindelijk stapten drie vrouwen, die in Sint-Amedeus hadden verbleven, naar de politie met verhalen over grensoverschrijdend gedrag in de periode tussen 2014 en 2016. Het Antwerpse parket vindt de aantijgingen geloofwaardig en eist 15 maanden celstraf, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden.

“De slachtoffers moesten zonder T-shirt op hun buik op de massagetafel gaan liggen”, zeggen advocates Erica Caluwaerts en Celine Vollemaere, namens de slachtoffers. “De kinesist kwam dan bijvoorbeeld aan hun achterwerk of streelde hun oren. Of hij deed de beha los en betastte hun borsten. Eén van onze cliënten moest op een stoel plaatsnemen, waarna de kinesist met zijn kruis voor haar gezicht ging staan en haar begon te masseren.”

“Niet alleen de handelingen waren abnormaal”, gaan Caluwaerts en Vollemaere verder. “Ook bij de duur van de sessies stellen we ons grote vragen. De massages duurden tot anderhalf uur lang. Blijkbaar offerde de kinesist er soms zelfs zijn middagpauze voor op.”

“In het begin voelde ik loyauteit voor W.”, getuigt een van de slachtoffers zelf. “Hij vertelde openhartig over zijn eigen privéleven en toonde begrip voor mijn situatie. Maar naarmate de sessies vorderen, kreeg ik steeds meer argwaan. De massages werden steeds intiemer. Toen ik op de bank lag, trok hij me bijvoorbeeld met één hand naar boven en nam dan met zijn andere hand mijn borsten vast. Dit is toch niet normaal. Ik raakte op de duur getraumatiseerd en heb de situatie dan aangekaart bij een personeelslid van het ziekenhuis. Maar met mijn klacht is helemaal niks gebeurd. In mijn ogen moeten mensen van het ziekenhuis hier ook terechtstaan voor schuldig verzuim.”

De verdediging van W.V.H. pleit in de eerste plaats de onontvankelijkheid van de strafvordering, en bijgevolg de vrijspraak. “Na zijn veroordeling uit 2017 móest mijn cliënt ook schuldig zijn aan de nieuwe aantijgingen”, aldus advocate Sanne De Clerck. “Er is een daarom een zeer gebrekkig onderzoek gevoerd. De Facebookgroep, waar (oud)-patiënten anderen hebben aangespoord om klacht neer te leggen, is bijvoorbeeld niet onderzocht. Ook een heel aantal mensen zijn niet verhoord geweest. Geen spoor van de directie van Sint-Amedeus of de ex-collega’s van mijn cliënt in het dossier.”

Los van de kritiek op het gevoerde onderzoek vindt W.V.H. dat hij sowieso moet vrijgesproken worden. “Ik ben formeel: ik heb deze vrouwen niet aangerand”, aldus de kinesist. “Misschien hebben deze vrouwen bepaalde handelingen verkeerd geïnterpreteerd? Spierklachten van mensen in de psychiatrie hebben vaak met stresssituaties te maken. Daarom probeerde ik de patiënten in Sint-Amedeus op hun gemak te stellen. Ik nam mijn tijd en toonde veel empathie. Ik hanteerde ook zogenaamde ‘Mulligan’-methode. Dat is een erkende techniek om op een zachte, pijnloze manier spieren te mobiliseren.”

De rechter heeft beslist om de zaak nog niet in beraad te nemen. Begin november worden verschillende mensen, onder meer personeelsleden van Sint-Amedeus, onder ede over het dossier verhoord. Pas daarna volgt een uitspraak.

W.V.H. is naar aanleiding van de rechtszaak uit 2017 bij Sint-Amedeus de deur gewezen. Maar geschorst als kinesist werd hij niet. Hij is momenteel aan de slag in een Antwerps ziekenhuis, waar hij - op eigen verzoek - niet met psychiatrische patiënten werkt.