Jongeren kruipen in huid van Thuis-personage Joren en worden overreden door trein: “Hoe vroeger je sensibiliseert, hoe beter” Sander Bral

08 oktober 2019

15u40 2 Mortsel Omdat spoorlopen een groot probleem blijft, start Infrabel een nieuwe campagne in scholen. Daarbij kruipen de jongeren met behulp van een VR-bril in de huid van Thuis-personage Joren, die een gesloten overweg negeert en overreden wordt door een trein. Vierhonderd tweedejaars secundair uit Mortsel konden de film dinsdag in primeur bekijken.

Het is niet de eerste keer dat infrastructuurbeheerder Infrabel samenwerkt met de makers van één-soap Thuis. Vorig jaar maakten ze nog samen de veelbesproken verhaallijn over personage Joren (Mathieu Carpentier) die volledig ontspoort en bijna door een trein gegrepen wordt.

“Onze mensen hebben daarvoor samen gezeten met de scenaristen van Thuis”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Niet enkel voor de seizoensfinale maar ook heel de opbouw er naartoe. We hebben ervoor gezorgd dat alles wat spoorweggerelateerd was, ook realistisch werd uitgebeeld. Onze mensen hebben op de set meegewerkt en de verzekeringskwesties en juridische staartjes achteraf zijn ook uitgebreid en waarheidsgetrouw aan bod gekomen. De nieuwe 360°-film die we nu hebben gemaakt, staat los van het verhaal van Thuis, maar borduurt er wel op verder.”

Vierhonderd tweedejaars secundair uit Mortsel konden de film dinsdag in primeur bekijken. Met een virtual reality-bril, hoofdtelefoon en trillend podium werden ze in het verhaal gesleurd. Ze kropen in de huid van Thuis-personage Joren die al fietsend zijn vrienden Stan (Lennart Lemmens) en Boris (Thomas De Smet) volgt. Stan en Boris steken nog snel een gesloten overweg over maar Joren komt te laat. De scholieren worden in virtual reality dus zelf aangereden door een trein, met beeld, geluid en aangepaste trillingen. Nadien zien ze hoe toegesnelde ambulanciers Joren tevergeefs reanimeren en eindigt de simulatie met een veiligheidsboodschap.

In 2019 vielen er al drie doden op spoorwegen en nog eens zes op overwegen. Thomas Baeken

Geschrokken

“Ze zijn daar zichtbaar van geschrokken”, gaat Baeken verder. “Het is de bedoeling dat ze zo’n aanrijding meemaken zonder zelf in gevaar te komen. Ze krijgen de emotie mee en je merkt dat het effect heeft. We focussen dan ook specifiek op jongeren met deze actie, de jeugd staat nog meer open voor verandering van gedrag. Hoe vroeger je mensen sensibiliseert, hoe groter de kans op effect. Na onze passage in Mortsel zullen we scholen aan doen in heel het land met onze campagne. De inschrijvingen lopen vlot binnen, het loopt als een trein”, grapt Baeken.

553 meldingen in 9 maanden

Van januari tot en met september 2019 kwamen er 553 officiële meldingen van spoorlopers binnen. Dat leidde tot ongevallen met drie doden en drie zwaargewonden. In dezelfde periode in 2018 waren dat er 620 met twee doden en vijf zwaargewonden. Daarbovenop waren er nog eens 35 ongevallen in ons land op spoorwegovergangen. Daar vielen zes doden en vier zwaargewonden.