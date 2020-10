IN BEELD. Mortsels Stadsplein maakt plaats voor catwalk en openlucht modeshow Sander Bral

03 oktober 2020

16u18 0 Mortsel Bloemenjurken, onesies, fietshelmen, paraplu’s en pikante lingerie. Het Mortselse Stadsplein maakte tijdens het Weekend van de Klant weer plaats voor de catwalk van Mortsel Showt! Onder goedkeurend oog van presentatrice Eline De Munck zorgde het stadsbestuur toch nog voor de traditionele modeshow en was er zelfs nog ruimte voor coronaveilige randanimatie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

César Menswear, Formen, Hunkemöller, Marga, Plume, Kousenboetik, Bobby Sewing en Alias. Het is maar een greep uit de 23 lokale handelszaken die ondanks corona zaterdag toch een modeshow in elkaar konden boksen op het Mortselse Stadsplein. De catwalk werd speciaal omgebouwd tot een u-vorm zodat de modellen elkaar niet hoefden te kruisen en de toeschouwers moesten een zittend plekje reserveren. Bekijk alle beelden onderaan dit artikel.

Prijzen

Naast de modeshow op zaterdag kunnen kinderen heel het weekend hoeden maken of hun ouders verblijden met gekke kapsels en grime op het Stadsplein. In de winkelstraten is er ook op zondag nog allerhande straatanimatie voorzien en op het Gemeenteplein kunnen kinderen een gratis ritje maken op de zweefmolen. Wie een bezoekje brengt aan het commercieel centrum dit weekend, maakt kans om in de prijzen te vallen en Mortselse cadeaubonnen te winnen.

Veerkracht en creativiteit

“Zo willen we de klanten van onze lokale ondernemers bedanken, nu meer dan ooit”, zegt schepen voor lokale economie, Ilse Lacante (N-VA). “In deze bizarre tijden is het nodig dat we iedereen stimuleren om voornamelijk lokaal te kopen. Zo ondersteunen we onze handelaars, die zelf keer op keer blijk geven van enorme veerkracht en creativiteit. Als stad zullen we dit soort evenementen dan ook blijven organiseren in de toekomst.”