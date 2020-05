IN BEELD. Eerste woensdagmarkt in twee maanden: “Mobiele app telt en monitort aantal bezoekers” Sander Bral

20 mei 2020

16u41 1 Mortsel Het was een blij weerzien tussen marktkramer en buurtbewoner woensdagochtend op het Stadsplein. Voor het eerst in twee maanden was het weer markt in Mortsel. Kleinschaliger dan voordien, met de nodige afstand en een beperkt aantal bezoekers weliswaar, maar daarom niet minder welgekomen. “Een hamburger of een wafeltje van de markt? Life is good.”

Over de laatste woensdagmarkt op 18 maart ontstond er commotie omdat markten in verschillende andere Vlaamse dorpen en steden al waren afgelast wegens corona. Wel werd er al de nodige afstand bewaard, waren er geen proevertjes meer en moest de markt al sluiten voor het drukke middagmoment. Twee maanden later, met een lager risico op besmetting, met meer kennis van en betere bewapening tegen het virus, kon de markt terug open gaan.

In één richting wandelen

“Mits strikte richtlijnen”, benadrukt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “We tekenden nieuwe plannen uit en organiseerden voor het eerst een kleinschalige markt op het Stadsplein. De markt werd opgesplitst in twee, week om week krijgen andere marktkramers een plaats. Net zoals vroeger, worden de kramen verspreid over de noordzijde en de zuidzijde van het plein. Elke helft heeft een eigen in- en uitgang en er mocht slechts in één richting gewandeld worden.”

App

De stad ontwikkelde een eigen mobiele applicatie die het aantal bezoekers telt en monitort. “Wanneer het maximum aantal bezoekers bijna bereikt is, kleurt de app oranje en weten onze stewards dat er even geen nieuwe bezoekers meer mogen binnenwandelen”, gaat de burgemeester verder. “We richtten twee verzamelpunten in voor de marktbezoekers die even moesten wachten.”

Signalisatie

De eerste woensdagmarkt sinds lang was meteen een succes. “Met goed weer en veel bezoekers maar wel op afstand van elkaar, veilig en verantwoord”, besluit Broeckx. “Wel merkten we dat de signalisatie nog beter kan, een werkpunt dat tegen volgende week opgelost zal zijn. Wij kijken vol vertrouwen naar volgende week, wanneer de andere helft van onze marktkramers welkom is.”

Ook bij de vaste klanten van de woensdagmarkt klinkt het positief. “De markt werd goed georganiseerd door de stad, niemand hoefde lang te wachten en de regels rond sociale afstand werden overal goed opgevolgd. Wanneer je terug een hamburger of een wafeltje van de markt kan eten, is het leven goed.”

Bekijk alle foto’s van de woensdagmarkt hieronder.