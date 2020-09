Ilias (12) in goede gezondheid teruggevonden in Henegouwen: oom opgepakt voor ontvoering, link met terreur? Toon Verheijen & Annelin Marien

20 september 2020

12u52 2482 Mortsel De politie heeft de vermiste Ilias (12) uit Mortsel zondag omstreeks 13 uur in goede gezondheid teruggevonden in het Henegouwse Steenkerke. Hij was er aan het fietsen met zijn 26-jarige oom, die nu opgepakt is. Hij wordt verdacht van ontvoering met geweld en bedreiging van een 12-jarige, en zal voor de onderzoeksrechter gebracht worden. “De familie is ontzettend dankbaar voor de vele hulp van sympathisanten en de politie”, klinkt het intussen in een korte verklaring. Opmerkelijk: ook de sectie ‘terro’ van van de Federale gerechtelijke politie was betrokken bij het onderzoek naar de verdwijning van Ilias.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De 12-jarige Ilias was sinds donderdagochtend vermist. Hij was nog thuis vertrokken richting school, maar ging daar nooit binnen. Hij zette zijn fietstocht bewust verder in de richting van Wilrijk, waar hij nog een laatste keer op camerabeelden te zien was.

Drie dagen later werd Ilias nu teruggevonden. “In goede gezondheid”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, nadat de politie hem aantrof in het Henegouwse Steenkerke. Daar was hij samen met zijn oom aan het fietsen. Eerder vandaag was de focus in de zoektocht ook al naar die oom verschoven. De ouders van Ilias hadden donderdag voor het laatst contact met de man, maar kregen toen van hem te horen dat hij ergens in Frankrijk in quarantaine zat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We houden alle pistes open, maar willen nu vooral dringend contact met een zekere Benjamine”, zei politiecommissaris Johan Wonnink zondagochtend nog. “Dat is zijn lievelingsoom met wie hij een heel nauw contact heeft. Omdat de familie ook met hem sinds donderdag geen contact meer gehad heeft, roepen we hem publiek op om ons of de familie te contacteren.” Uiteraard ging de politie ook al poolshoogte nemen aan de woning van de man in Berchem, waar hij evenwel niet bleek te zijn.

Verzwarende omstandigheid

De politie ging er in eerste instantie van uit dat Ilias uit eigen beweging van huis is weggebleven, maar dat zou nu toch niet het geval zijn. Zijn oom, met wie hij aan het fietsen was toen de politie hen aantrof en die men eerst nog als getuige wilde spreken, werd immers opgepakt voor ontvoering en bedreiging van een 12-jarige. Dat laatste is nog een extra verzwarende omstandigheid. De man zal zich voor de onderzoeksrechter moeten verantwoorden.

De familie van Ilias reageert intussen kort bij monde van hun advocaat Zohra Othman. “We zijn vooral blij dat Ilias veilig en wel terug is”, klinkt het. “Het gaat ook goed met hem. De familie is ook ontzettend dankbaar voor de vele hulp van de sympathisanten en de politie, die echt wel elke tip onderzocht heeft.” Wat het met hen doet dat een familielid bij de hele zaak betrokken lijkt? “Ze willen nu eerst alles verwerken en hun zoon in de armen sluiten. Daarna zullen ze wel zien wat er allemaal gebeurd is, waarom,... Daar willen ze nu nog even niet aan denken.”

Link met terreur?

Opmerkelijk: ook de sectie terro van van de Federale gerechtelijke politie was betrokken bij het onderzoek naar de verdwijning van Ilias. De politie van de lokale zone Minos bedankt hen in een Facebookpost nadrukkelijk voor hun hulp en ook de woordvoerder van het parket Antwerpen bevestigt dat de dienst heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat wijst erop dat er een link kan zijn met terreur. “Het klopt dat de dienst terro heeft meegewerkt aan het onderzoek, maar op dit moment wensen wij daar niet dieper op in te gaan”, zegt Lieselot Claessens van het Antwerpse parket. Ze voegt er wel aan toe dat de opgepakte oom van Ilias “niet in het bijzonder” gekend was bij het gerecht. Hij zal morgen voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter, op verdenking van ontvoering met geweld, list of bedreiging. Daarvoor riskeert hij tot vijf jaar cel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.