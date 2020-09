Iemand zin in bierpaté of bierschimmelkaas? Mortselse middenstand verwerkt nieuw Tipsy-bier in eigen lekkernijen Sander Bral

11 september 2020

11u12 0 Mortsel De Brasschaatse broers Joey en Marc Hermans hebben het oude bierrecept van hun Mortselse overgrootvader en -nonkel van onder het stof gehaald. Het bier ‘Tipsy’ is terug op de markt en in Mortsel, de heimat van het bier, is men zo enthousiast dat lokale handelaars het bier verwerken in hun lekkernijen. “Welke van onze producten kan je eigenlijk niet met bier bereiden?”

Het burgerinitiatief ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis’, dat zich inzet voor lokale handelaars en hun producten, stelde donderdagnamiddag de Tipsy-ambassadeurs voor. Lokale bakkers, beenhouwers, visboeren en veel meer die het oeroude Mortselse bier voortaan in hun producten verwerken.

De heropleving van het bier deed zich echter niet in Mortsel maar Brasschaat voor. De broers Joey en Marc Hermans pikten het recept van hun grootvader en diens broer - van de gelijknamige brouwerij Gebroeders Hermans uit 1898 - op en brachten het bier na vijftig jaar afwezigheid terug op de markt. Tipsy is net zoals een eeuw geleden een donker speciaalbier van hoge gisting met hergisting op fles. Het heeft een frisse, zure smaak die aan geuze doet denken. De zoete nasmaak brengt het zure karakter van het bier in balans.

Noël en Vera van Tartuff zetten een stoverij met het bier op de kaart en beenhouwer Jan Beyens zorgt voor Tipsy-bbq-worstjes en een overheerlijke pastei op basis van het gerstenat Dirk Brentjens

(lees verder onder de foto)

Heel menu

Het Mortsels burgerinitiatief klopte aan bij zijn huiskok Albert Van Wassenhove en andere lokale ondernemers. “Als gewezen leraar op het PIVA toverde Albert een harmonie van smaken uit zijn koksmuts”, zegt Dirk Brentjens van ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis’. “Hij stelde een Tipsy-menu samen met zalmfilet van Steloy, blauwgeaderde kaas van Côté Sud, gebraden Brasvarruggetje van Slagerij Beyens en enkele toetjes, allemaal bereid met de Tipsy.”

Lokaal Mortsel liet zich verder nog inspireren door Tipsy. “Noël en Vera van Tartuff zetten een stoverij met het bier op de kaart en beenhouwer Jan Beyens zorgt voor Tipsy-bbq-worstjes en een overheerlijke pastei op basis van het gerstenat. Verder werd het bier ook verwerkt in zuurdesembrood, wildpaté, zachte kazen waarvan de deegkorst gewassen werd met Tipsy en vele andere toepassingen.

Het Tipsy-bier is in Mortsel verkrijgbaar bij lokale drankenhandel Albo maar ook bij kaaswinkel Côté Sud, viswinkel Steloy en Slagerij Beyens.