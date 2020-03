Huis onbewoonbaar na brand door defecte tv Sander Bral

17u38 4 Mortsel De brandweer snelde maandagnamiddag naar de Bremveldlaan in Mortsel voor een woningbrand. Er ontstond brand op de benedenverdieping, vermoedelijk door een defect televisietoestel. De brandweer kreeg de brand snel onder controle maar het huis is wel onbewoonbaar verklaard.

Het brandde even op het gelijkvloers vooraleer de brandweer de situatie onder controle had. Er raakte niemand gewond maar er viel wel heel wat schade in de woning. Het huis is onbewoonbaar verklaard.