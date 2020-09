Honderden vrijwilligers zoeken half Antwerpen af naar vermiste Ilias (12): “De ochtend voor hij verdween was hij zijn zus nog aan het plagen” Jasper van der Schoot en Sander Bral

18 september 2020

19u47 2 Mortsel Honderden vrienden, familieleden, sympathisanten en vrijwilligers verzamelden vrijdagavond om vanuit Wilrijk Honderden vrienden, familieleden, sympathisanten en vrijwilligers verzamelden vrijdagavond om vanuit Wilrijk de vermiste Ilias Chahdi (12) te helpen zoeken. Ilias vertrok donderdagochtend met zijn fiets vanuit Mortsel naar school maar is daar nooit aangekomen. Zowat heel de Antwerpse zuidrand en de stad zelf werden intussen zonder succes uitgekamd. “Ilias kan letterlijk overal zijn, we weten jammer genoeg niet meer dan de politie.”



8.10 uur donderdagochtend. De twaalfjarige Ilias Chahdi vertrekt met zijn hippe mountainbike vanuit zijn woning op de Vredebaan in Mortsel naar school. De route naar de eerste graad van het OLVE-college in Edegem is een kleine kilometer lang maar aankomen doet hij daar nooit. Binnen de geruchtenmolen die vrijdag op hol slaat op sociale media klinkt het dat Ilias nog wel aan de school gezien zou zijn, maar dat hij gewoon passeerde op zijn fiets. Wat wel bevestigd wordt, is dat hij om 8.16 uur over de R11 van Mortsel naar Wilrijk fietst. De bewakingscamera van autoverhuurbedrijf Valko pikt hem daar namelijk op. Enkele minuten later wordt hij opnieuw op die baan gespot door een camera, bij tankstation Q8 deze keer. Ilias fietst alleen en met een rugzak om de schouders. Daarna stopt elk spoor naar de jongen. 34 uur later is hij nog steeds niet terecht.

Wanneer Ilias donderdagochtend niet op school verschijnt, slaan de school en nadien ook de ouders alarm. De politie wordt erbij gehaald en tegen de avond verschijnt er al een opsporingsbericht via Child Focus. Er wordt heel de avond en nacht gezocht op en langs de route van zijn huis naar school, in het bijzonder in het groendomein rond Fort 5, dat langs de fietsroute ligt. De camerabeelden in Wilrijk zijn op dat moment nog niet boven water gekomen.

Honderden vrijwilligers

Wanneer dat vrijdagochtend wel gebeurt, wordt het zoekterrein vergroot naar Wilrijk, Antwerpen stad en zowat alle parken en publieke ruimtes in de Antwerpse zuidrand. Vrijdagavond wordt door vrienden tegen het advies van de politie een grootschalige zoekactie opgezet die start aan tankstation Q8 in Wilrijk, waar Ilias voor het laatst gezien werd. Honderden vrijwilligers komen opdagen en alle districten en gemeenten worden opnieuw uitgekamd. Inclusief het reusachtige Rivierenhof in Deurne en zelfs de polders van Kruibeke, aan de andere kant van de gratis veerboot richting Waasland.

Kent omgeving niet

“De zoekactie is eigenlijk organisch, maar zeer snel gegroeid”, zegt Hicham El Mzaihr, die spontaan de zoekactie in goede banen begint te leiden vrijdagavond. “Donderdagochtend nadat leerkrachten van de school alarm sloegen, richtten ze een WhatsApp-groep op zodat mensen konden helpen zoeken en op de hoogte blijven. Steeds meer mensen werden toegevoegd aan de groep en zo zijn is die groep een eigen leven gaan leiden. We kammen niet enkel Mortsel maar de hele stad en zuidrand uit. Ilias is een slimme jongen, maar hij kent de omgeving hier niet zo goed. We maken ons dus wel echt zorgen.”

Geen reden

De vraag blijft waarom Ilias donderdagochtend richting Wilrijk fietst en niet naar school, op de camerabeelden lijkt hij dat alleen en uit eigen beweging te doen. “Ik ben heel vaak over de vloer bij zijn gezin en ik weet dat Ilias een lieve en heel intelligente jongen is”, zegt zijn tante Myriam. “Hij had ook geen enkele reden om weg te lopen? Ruzie met zijn ouders? Neen. Problemen op school? Helemaal niet. De ochtend vooraleer hij verdween was hij zijn zusje nog aan het plagen, er leek dus helemaal niks aan de hand te zijn.”

Foute info

In de WhatsApp-groep die de zoektochten coördineert en op andere sociale media is de geruchtenmolen donderdagavond gestart en vrijdag pas echt op volle toeren beginnen draaien. “Die foute informatie schaadt enorm”, zucht Myriam. “We hebben al gehoord dat hij zwaar gepest werd op school of dat hij gevonden zou zijn maar bij een vriend of familielid ondergedoken is. Dat klopt allemaal niet. Al onze vrienden en familieleden staan hier naast ons, schouder aan schouder, te zoeken naar Ilias.”

Wie meer weet over de verdwijning van Ilias Chadhi (12) uit Mortsel kan gratis en anoniem contact opnemen met de politie via 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu of met Child Focus via 116.000.