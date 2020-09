Heylen Vastgoed bestaat vijftien jaar en opent elfde kantoor in Mortsel Sander Bral

18 september 2020

16u31 0 Mortsel Na nieuwe kantoren in Geel en Deurne opende Heylen Vastgoed dit jaar al een derde nieuwe vestiging, in de Antwerpsestraat in Mortsel deze keer. “We blijven groeien en willen deze kant van de provincie beter bedienen.”

Om sterker te staan in de Antwerpse zuidrand, opende Heylen Vastgoed deze week een nieuw kantoor in het centrum van Mortsel. Sinds het begin van het jaar opende Heylen ook al nieuwe kantoren in Geel en Deurne, eerder had het al bureaus in het centrum van Antwerpen, maar ook Ekeren, Malle, Mechelen, Turnhout, Lier, Herentals en Heist-op-den-Berg. Heylen Vastgoed bestaat dit jaar vijftien jaar en richt zich naast de verkoop en verhuur van residentiële panden ook op nieuwbouwprojecten, exclusieve eigendommen en property management.

Heylen Vastgoed heeft in Mortsel zijn intrek genomen in de voormalige Patisserie Verschueren. “Ondanks de ongewone tijden zijn we erin geslaagd in zes weken de vorige zaak om te vormen tot een immokantoor”, zegt zaakvoerder Johan Heylen. “Omdat we blijven groeien in de regio en deze kant van de provincie nog beter willen bedienen, is de opening van dit nieuwe kantoor een logische keuze. De vastgoedmarkt kent een rush sinds de heropening na de lockdown en we willen de consumenten dan ook zo goed mogelijk van dienst zijn.”