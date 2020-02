Exclusief voor abonnees Gymnaste Tachina Peeters (22) is vijfde beste tumbler ter wereld: “Er geld mee verdienen? Als ik de top drie haal, misschien” Sander Bral

28 februari 2020

13u36 0 Mortsel Ze werd vierde op de Wereldspelen in Polen en is momenteel de vijfde beste ‘tumbler’ ter wereld. Toch heb je wellicht nog nooit van Tachina Peeters gehoord. De 22-jarige gymnaste uit Putte maakt zich momenteel klaar voor het EK in Zweden, waar ze de jury zal proberen overtuigen met salto’s, flikflaks en schroeven. “Mijn droom? Dat tumbling erkend wordt als olympische sport zodat ik mij ook daar kan bewijzen.”

Eden Hazard, Kim(back) Clijsters en Wout van Aert kent iedereen. Maar ook in de turndiscipline ‘tumbling’ heeft ons land absolute wereldtop in de rangen. Bij tumbling doen gymnasten na een aanloop een aaneenschakeling van turnoefeningen op een lange verende baan. Ze wisselen flikflaks, salto’s, schroeven en rondats (soort radslag) in sneltempo af. Tussen een hoop Chinese, Russische en Britse dames pronkt ook onze Tachina Peeters (22) uit Putte momenteel hoog op de wereldranglijst.

71 medailles, waarvan 43 gouden, eerste op het laatste wereldkampioenschap in Spanje en momenteel vijfde op de wereldranglijst. Waarom hebben de meeste mensen nog nooit van jou gehoord?

“Tumbling is gewoon niet zo’n populaire sport, vrees ik”, lacht Tachina. “Dat komt vooral omdat het geen discipline is op de Olympische Spelen. Wij tumblers vragen ons al lang af waarom dat is. We weten echt niet wat er speelt of wat de criteria zijn. Heeft het met geld te maken? Geld is er alleszins niet te vinden bij tumbling. Of gymnastiek in het algemeen. Ik heb in heel mijn carrière zo’n 2.500 euro verdiend met tumbling en ik sta momenteel vijfde op de wereldranglijst.”

